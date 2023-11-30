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Опасные сосульки, коварные "ватрушки". Врачи разобрали риски зимних забав

Опасные сосульки, коварные "ватрушки". Врачи разобрали риски зимних забав - РИА Новости, 30.11.2023

Опасные сосульки, коварные "ватрушки". Врачи разобрали риски зимних забав

В преддверии зимы корреспондент РИА Новости опросил родителей маленьких детей и составил список насущных вопросов, связанных с детскими зимними забавами –... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T09:00

2023-11-30T09:00

2023-11-30T09:00

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В преддверии зимы корреспондент РИА Новости опросил родителей маленьких детей и составил список насущных вопросов, связанных с детскими зимними забавами – сосульками, снежками, "ватрушками" и пр. Отвечает – ведущий научный сотрудник отдела гигиены детей, подростков и молодежи ФБУН "ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора Светлана Соколова."Ребенок ловит ртом снежинки, лижет сосульки и ест снег. Чем это чревато?"– Обычное любопытство и желание познавать мир – основные причины, заставляющие малыша брать в рот снег или лизать сосульки. Ловить ртом снежинки и хрустеть сосульками за компанию с друзьями – весело и здорово для любого ребенка. Еще одним поводом попробовать снег на вкус может быть элементарная жажда.На первый взгляд снег кажется белым и чистым, сосульки прозрачными. Однако лизать сосульки и есть снег ребенок не должен, так как, во-первых, это может привести к развитию респираторных инфекций. Во-вторых, в городе снежный покров загрязняют выхлопные газы автотранспорта, выбросы промышленных предприятий и противогололедные реагенты. А еще в городе много собак, и через снег ребенок может заразиться глистными инвазиями.Конечно, если ребенок один раз лизнет снег или сосульку, ничего страшного не произойдет. Но следить и объяснять, почему нельзя это делать, все-таки надо. Для объяснения можно провести опыт вместе с детьми. Принести снег домой и дать растаять, а потом оценить его чистоту. Скорее всего, в воде обнаружатся частички грязи. Такой опыт покажет ребенку, что снег не такой чистый, как кажется на первый взгляд…"Сын любит кататься на тюбинге. Это опасно?"– Тюбинг (англ. tubing, от tube — труба) — катание на надувных санках (тюбах, в разговорной речи также "ватрушки", "бублики") с горки. Это более опасная забава, чем катание на ледянке или снегокате. Во время спуска с горы на ватрушке развивается огромная скорость, примерно такая, как на горных лыжах или сноуборде. Кроме того, ватрушка неуправляема во время движения, она закручивается вокруг своей оси, ее невозможно контролировать вручную.Что необходимо знать родителям? Во-первых, кататься на ватрушках можно только на специально оборудованных трассах, соответствующих требованиям к аттракционам. Они должны быть укатаны специальной машиной. Трасса должна быть в форме желоба с бортиками без перепадов, с уклоном не более 20 процентов. Перед спуском следует пройти инструктаж. В обязательном порядке надо проследить, чтобы на маршруте не было льда, потому что лед увеличивает скорость.Спускаться можно по одному человеку и ни в коем случае не связывать "ватрушки", как это многие любят делать. Нельзя на них ездить, стоя на коленях или лежа на животе вперед головой. Обязательно использовать защитный шлем и держаться за ручки самой ватрушки. Разрешенный возраст для тюбинга – с 6-7 лет. Взрослым нельзя сажать маленького ребенка с собой – на такой большой скорости его можно просто не удержать.Если все-таки родитель разрешает катание на ватрушке, он, конечно, должен продумать, где планируется катание. Стоит выбирать "ватрушку" побольше размером и надувать ее умеренно. Необходимо помнить, что нельзя оставлять на горке ребенка одного, родитель должен быть всегда рядом.Тюбинг – развлечение, которое очень популярно в последние годы у любителей зимнего катания с горок, но вместе с тем растет число граждан, получивших в процессе серьезные травмы. Первые в группе риска – дети. Травмы, полученные во время катания на "ватрушках" - это ушибы, растяжения, переломы конечностей, черепно-мозговые травмы и компрессионные переломы позвоночника. Большинство из этих травм требуют серьезного лечения, длительного наблюдения у невролога и травматолога."Не могу понять, как одевать ребенка зимой. Он то потеет, то мерзнет"– Зимняя одежда должна быть многослойной. Ребенка на улице согревает именно тот воздух, который сохраняется между разными слоями одежды. Первый слой – базовый (термобелье), впитывающий влагу. Второй слой – средний – одежда из шерсти или флиса. Верхний слой должен быть из ткани, отталкивающей влагу и не пропускающей холодный воздух.Одевать ребенка необходимо по погоде, с учетом предполагаемой активности. В холодную погоду очень важна такая организация деятельности детей, которая способствует оптимизации их двигательной активности, препятствует их переохлаждению. Если ребенок не занят интересной игрой, не бегает, не катается, то весьма вероятно, что скоро он начнет замерзать и проситься в тепло. Поэтому желательно чередовать подвижные игры с непродолжительными спокойными занятиями ребенка.Важно следить за тем, чтобы во время активных игр ребенок дышал не ртом, а носом. Если родитель заметил у малыша учащенное дыхание, покраснение лица, потоотделение, в этом случае необходимо уменьшить интенсивность игры и переключить ребенка на более спокойную деятельность. Ребенок еще плохо контролирует свои ощущения – не всегда понимает, что он замерз или ему жарко. Родителям важно помнить, что для малыша больше опасен перегрев, чем переохлаждение.

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санпросвет, социальный навигатор, детские вопросы, здоровье, здоровье - общество, общество, зима, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия