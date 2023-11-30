https://ria.ru/20231130/sanktsii-1912781807.html

"Они сдаются". В Италии посмеялись над заявлением Еврокомиссии о России

"Они сдаются". В Италии посмеялись над заявлением Еврокомиссии о России - РИА Новости, 30.11.2023

"Они сдаются". В Италии посмеялись над заявлением Еврокомиссии о России

Еврокомиссии пришлось признать, что экономика России вырастет по итогам 2023 года, пишет итальянская газета Fatto Quotidiano. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T01:00

2023-11-30T01:00

2023-11-30T07:43

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Еврокомиссии пришлось признать, что экономика России вырастет по итогам 2023 года, пишет итальянская газета Fatto Quotidiano."Прошло полтора года, и все идет не так, как задумано. Даже Еврокомиссия, наконец, вынуждена была сдаться перед лицом фактов: 15 ноября она опубликовала свои макроэкономические прогнозы. Приведенная Брюсселем оценка роста экономики России (плюс два процента в 2023 году) совпадает с расчетами МВФ (+2,2 процента), а банки, такие как Goldman Sachs, прогнозируют ей рост ВВП на уровне трех процентов – и это даже выше ожиданий собственных институтов страны", — отметили журналисты.В газете подчеркнули, что провал санкций против Москвы связан с важнейшей ролью России в мировой экономике, которая не сможет обойтись без ресурсов из этой страны. При этом, по словам итальянцев, многие западные компании так и не смогли покинуть российский рынок.В издании также обратили внимание, что европейцы продолжают платить за газ в два раза больше, чем до 2022 года."В итоге, несмотря на обещания предыдущего премьер-министра (Италии. — Прим. ред.) Марио Драги, призывавшего наложить эмбарго на поставки российского газа, чтобы принудить Москву к прекращению конфликта, Рим не получит ни мира на Украине, ни включенных кондиционеров", — заметили в газете.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления государства — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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