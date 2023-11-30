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"Они сдаются". В Италии посмеялись над заявлением Еврокомиссии о России - РИА Новости, 30.11.2023
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01:00 30.11.2023 (обновлено: 07:43 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/sanktsii-1912781807.html
"Они сдаются". В Италии посмеялись над заявлением Еврокомиссии о России
"Они сдаются". В Италии посмеялись над заявлением Еврокомиссии о России - РИА Новости, 30.11.2023
"Они сдаются". В Италии посмеялись над заявлением Еврокомиссии о России
Еврокомиссии пришлось признать, что экономика России вырастет по итогам 2023 года, пишет итальянская газета Fatto Quotidiano. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T01:00
2023-11-30T07:43
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Еврокомиссии пришлось признать, что экономика России вырастет по итогам 2023 года, пишет итальянская газета Fatto Quotidiano."Прошло полтора года, и все идет не так, как задумано. Даже Еврокомиссия, наконец, вынуждена была сдаться перед лицом фактов: 15 ноября она опубликовала свои макроэкономические прогнозы. Приведенная Брюсселем оценка роста экономики России (плюс два процента в 2023 году) совпадает с расчетами МВФ (+2,2 процента), а банки, такие как Goldman Sachs, прогнозируют ей рост ВВП на уровне трех процентов – и это даже выше ожиданий собственных институтов страны", — отметили журналисты.В газете подчеркнули, что провал санкций против Москвы связан с важнейшей ролью России в мировой экономике, которая не сможет обойтись без ресурсов из этой страны. При этом, по словам итальянцев, многие западные компании так и не смогли покинуть российский рынок.В издании также обратили внимание, что европейцы продолжают платить за газ в два раза больше, чем до 2022 года.&quot;В итоге, несмотря на обещания предыдущего премьер-министра (Италии. — Прим. ред.) Марио Драги, призывавшего наложить эмбарго на поставки российского газа, чтобы принудить Москву к прекращению конфликта, Рим не получит ни мира на Украине, ни включенных кондиционеров&quot;, — заметили в газете.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления государства — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231129/gosdolg-1912362105.html
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в мире, цены на нефть, россия, италия, марио драги, еврокомиссия, мвф, goldman sachs, экономика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Россия, Италия, Марио Драги, Еврокомиссия, МВФ, Goldman Sachs, Экономика, Украина
"Они сдаются". В Италии посмеялись над заявлением Еврокомиссии о России

IL Fatto Quotidiano: в Еврокомиссии признали провал антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Еврокомиссии пришлось признать, что экономика России вырастет по итогам 2023 года, пишет итальянская газета Fatto Quotidiano.
"Прошло полтора года, и все идет не так, как задумано. Даже Еврокомиссия, наконец, вынуждена была сдаться перед лицом фактов: 15 ноября она опубликовала свои макроэкономические прогнозы. Приведенная Брюсселем оценка роста экономики России (плюс два процента в 2023 году) совпадает с расчетами МВФ (+2,2 процента), а банки, такие как Goldman Sachs, прогнозируют ей рост ВВП на уровне трех процентов – и это даже выше ожиданий собственных институтов страны", — отметили журналисты.
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В газете подчеркнули, что провал санкций против Москвы связан с важнейшей ролью России в мировой экономике, которая не сможет обойтись без ресурсов из этой страны. При этом, по словам итальянцев, многие западные компании так и не смогли покинуть российский рынок.
В издании также обратили внимание, что европейцы продолжают платить за газ в два раза больше, чем до 2022 года.
«

"В итоге, несмотря на обещания предыдущего премьер-министра (Италии. — Прим. ред.) Марио Драги, призывавшего наложить эмбарго на поставки российского газа, чтобы принудить Москву к прекращению конфликта, Рим не получит ни мира на Украине, ни включенных кондиционеров", — заметили в газете.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления государства — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьРоссияИталияМарио ДрагиЕврокомиссияМВФGoldman SachsЭкономикаУкраина
 
 
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