https://ria.ru/20231130/samolet-1912785785.html

Борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию

Борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию - РИА Новости, 30.11.2023

Борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию

Борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T01:42

2023-11-30T01:42

2023-11-30T10:33

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СКОПЬЕ, 30 ноя - РИА Новости. Борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию, передает корреспондент РИА Новости. Изначально ожидалось, что самолет полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского самолета. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, такое решение связано с тем, что болгарская сторона дала разрешение на пролет российского самолета, которое не распространяется на официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Она по прилете опубликовала пост, где написала: "Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье". В российской делегации отметили, что власти Болгарии сослались на введённые Евросоюзом санкции, при этом такие случаи законодательно никак не регулируются, так как речи о пересечении болгарской границы не шло. В столице Северной Македонии министр примет участие в заседании глав МИД ОБСЕ. Эта поездка стала для министра первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Последний визит Лаврова в Европу состоялся 21 января 2022 года, он посетил Женеву, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Поездки в Женеву и Белград – в марте и июне 2022 года – не состоялись, поскольку европейские страны закрыли воздушное пространство для российской авиации.

https://ria.ru/20231130/obse-1912785487.html

https://ria.ru/20231130/ozkho-1912785585.html

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в мире, северная македония, болгария, сергей лавров, обсе