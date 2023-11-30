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Борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию - РИА Новости, 30.11.2023
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01:42 30.11.2023 (обновлено: 10:33 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/samolet-1912785785.html
Борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию
Борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию - РИА Новости, 30.11.2023
Борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию
Борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T01:42
2023-11-30T10:33
в мире
северная македония
болгария
сергей лавров
обсе
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СКОПЬЕ, 30 ноя - РИА Новости. Борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию, передает корреспондент РИА Новости. Изначально ожидалось, что самолет полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского самолета. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, такое решение связано с тем, что болгарская сторона дала разрешение на пролет российского самолета, которое не распространяется на официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Она по прилете опубликовала пост, где написала: "Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье". В российской делегации отметили, что власти Болгарии сослались на введённые Евросоюзом санкции, при этом такие случаи законодательно никак не регулируются, так как речи о пересечении болгарской границы не шло. В столице Северной Македонии министр примет участие в заседании глав МИД ОБСЕ. Эта поездка стала для министра первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Последний визит Лаврова в Европу состоялся 21 января 2022 года, он посетил Женеву, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Поездки в Женеву и Белград – в марте и июне 2022 года – не состоялись, поскольку европейские страны закрыли воздушное пространство для российской авиации.
https://ria.ru/20231130/obse-1912785487.html
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в мире, северная македония, болгария, сергей лавров, обсе
В мире, Северная Македония, Болгария, Сергей Лавров, ОБСЕ
Борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию

Лавров прилетел на встречу ОБСЕ в Скопье через Грецию, а не через Болгарию

© Фото : МИД России/TelegramБорт министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время полета в Северную Македонию. 30 ноября 2023
Борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время полета в Северную Македонию. 30 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : МИД России/Telegram
Борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время полета в Северную Македонию. 30 ноября 2023
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СКОПЬЕ, 30 ноя - РИА Новости. Борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию, передает корреспондент РИА Новости.
Изначально ожидалось, что самолет полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского самолета. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, такое решение связано с тем, что болгарская сторона дала разрешение на пролет российского самолета, которое не распространяется на официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Она по прилете опубликовала пост, где написала: "Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
В МИД рассказали о теме СМИД ОБСЕ с участием Лаврова
Вчера, 01:36
В российской делегации отметили, что власти Болгарии сослались на введённые Евросоюзом санкции, при этом такие случаи законодательно никак не регулируются, так как речи о пересечении болгарской границы не шло.
В столице Северной Македонии министр примет участие в заседании глав МИД ОБСЕ.
Эта поездка стала для министра первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Последний визит Лаврова в Европу состоялся 21 января 2022 года, он посетил Женеву, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Поездки в Женеву и Белград – в марте и июне 2022 года – не состоялись, поскольку европейские страны закрыли воздушное пространство для российской авиации.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Россия продолжит играть активную роль в ОЗХО, заявили в МИД
Вчера, 01:39
 
В миреСеверная МакедонияБолгарияСергей ЛавровОБСЕ
 
 
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