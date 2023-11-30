Борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию
Лавров прилетел на встречу ОБСЕ в Скопье через Грецию, а не через Болгарию
© Фото : МИД России/TelegramБорт министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время полета в Северную Македонию. 30 ноября 2023
Борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время полета в Северную Македонию. 30 ноября 2023
СКОПЬЕ, 30 ноя - РИА Новости. Борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию, передает корреспондент РИА Новости.
Изначально ожидалось, что самолет полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского самолета. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, такое решение связано с тем, что болгарская сторона дала разрешение на пролет российского самолета, которое не распространяется на официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Она по прилете опубликовала пост, где написала: "Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье".
В российской делегации отметили, что власти Болгарии сослались на введённые Евросоюзом санкции, при этом такие случаи законодательно никак не регулируются, так как речи о пересечении болгарской границы не шло.
В столице Северной Македонии министр примет участие в заседании глав МИД ОБСЕ.
Эта поездка стала для министра первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Последний визит Лаврова в Европу состоялся 21 января 2022 года, он посетил Женеву, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Поездки в Женеву и Белград – в марте и июне 2022 года – не состоялись, поскольку европейские страны закрыли воздушное пространство для российской авиации.