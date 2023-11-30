https://ria.ru/20231130/russkie-1912792135.html

"Пора признать". В США сделали неожиданное заявление о россиянах

"Пора признать". В США сделали неожиданное заявление о россиянах - РИА Новости, 30.11.2023

"Пора признать". В США сделали неожиданное заявление о россиянах

США пора признать, что Россия для них не враг, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T04:30

2023-11-30T04:30

2023-11-30T04:30

в мире

сша

россия

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. США пора признать, что Россия для них не враг, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Русские нам не враги. Русские не собираются завоевывать мир. Пора признать, что у нас много общего с Россией", — сказал он.В качества примера позитивного взаимодействия между двумя странами эксперт привел деятельность на МКС."Если мы можем сотрудничать на космической станции и поддерживать жизнь астронавтов в космическом пространстве, то возможно, мы сможем сделать чуть больше здесь, на Земле", — добавил Джонсон.Ранее глава НАСА Билл Нельсон заявил, что сотрудничество между США и Россией по проекту Международной космической станции остается неизменным.

https://ria.ru/20231130/ssha-1912790093.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру)