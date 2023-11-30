https://ria.ru/20231130/russkie-1912792135.html
"Пора признать". В США сделали неожиданное заявление о россиянах
"Пора признать". В США сделали неожиданное заявление о россиянах - РИА Новости, 30.11.2023
"Пора признать". В США сделали неожиданное заявление о россиянах
США пора признать, что Россия для них не враг, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T04:30
2023-11-30T04:30
2023-11-30T04:30
в мире
сша
россия
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. США пора признать, что Россия для них не враг, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Русские нам не враги. Русские не собираются завоевывать мир. Пора признать, что у нас много общего с Россией", — сказал он.В качества примера позитивного взаимодействия между двумя странами эксперт привел деятельность на МКС."Если мы можем сотрудничать на космической станции и поддерживать жизнь астронавтов в космическом пространстве, то возможно, мы сможем сделать чуть больше здесь, на Земле", — добавил Джонсон.Ранее глава НАСА Билл Нельсон заявил, что сотрудничество между США и Россией по проекту Международной космической станции остается неизменным.
https://ria.ru/20231130/ssha-1912790093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Пора признать". В США сделали неожиданное заявление о россиянах
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что русские не враги для американцев