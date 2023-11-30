Убитая в Турции россиянка жаловалась на угрозы, пишут СМИ
Sabah: убитая в Бодруме россиянка Двизова жаловалась на поступавшие ей угрозы
Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
АНКАРА, 30 ноя — РИА Новости. Убитая в Бодруме россиянка Ирина Двизова жаловалась знакомым на поступавшие в ее адрес угрозы, пишет газета Sabah со ссылкой на источники в силовых структурах.
"В деле о жестоком убийстве (россиянок. — Прим. ред.) появились новые подробности. Российская модель Ирина Двизова, которая бежала в Бодрум с литовским любовником Андреем Кушлевичем шесть лет назад, когда она была женой богатого бизнесмена в России, родила сына. Утверждается, что модель, которая впоследствии привезла в Бодрум детей от первого мужа, в последние месяцы рассказывала своему близкому окружению, что ее литовский любовник угрожал ей", — говорится в публикации.
Уточняется, что из-за этого погибшая хотела срочно продать дом на земельном участке в районе Коначик.
"Двизова сказала своим близким друзьям: "Моя жизнь в опасности, поэтому я должна продать свой дом и сбежать из Бодрума", — сообщается в статье.
Кроме того, по данным издания, экс-супруга модели Андрея Кушлевича задержали в 2017 году по подозрению в краже бриллиантов у бизнесмена, у которого он работал телохранителем в Монако.
"Стало известно, что Кушлевич, экстрадиция которого была предписана судом, скрылся до начала слушаний. После бегства отправился в Литву, где женился на Двизовой. Однако после развода Двизова уехала в Турцию и несколько раз пыталась лишить Кушлевича родительских прав на их совместных детей", — уточнила газета.
Во вторник телеканал Haberturk сообщил, что в Бодруме нашли тела двух человек — предположительно, русских, Они были завернуты в простыни и связаны веревкой. Одно из тел принадлежит женщине, а другое — девочке. По данным Kent TV, ими оказались проживавшая в Турции Ирина Двизова и ее дочь. Вероятным подозреваемым в их убийстве считается бывший муж погибшей Андрей Кушлевич, который находится в розыске в России.