https://ria.ru/20231130/rossiyanka-1913021107.html

Убитая в Турции россиянка жаловалась на угрозы, пишут СМИ

Убитая в Турции россиянка жаловалась на угрозы, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023

Убитая в Турции россиянка жаловалась на угрозы, пишут СМИ

Убитая в Бодруме россиянка Ирина Двизова жаловалась знакомым на поступавшие в ее адрес угрозы, пишет газета Sabah со ссылкой на источники в силовых структурах. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T20:40

2023-11-30T20:40

2023-11-30T21:19

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АНКАРА, 30 ноя — РИА Новости. Убитая в Бодруме россиянка Ирина Двизова жаловалась знакомым на поступавшие в ее адрес угрозы, пишет газета Sabah со ссылкой на источники в силовых структурах."В деле о жестоком убийстве (россиянок. — Прим. ред.) появились новые подробности. Российская модель Ирина Двизова, которая бежала в Бодрум с литовским любовником Андреем Кушлевичем шесть лет назад, когда она была женой богатого бизнесмена в России, родила сына. Утверждается, что модель, которая впоследствии привезла в Бодрум детей от первого мужа, в последние месяцы рассказывала своему близкому окружению, что ее литовский любовник угрожал ей", — говорится в публикации.Уточняется, что из-за этого погибшая хотела срочно продать дом на земельном участке в районе Коначик. "Двизова сказала своим близким друзьям: "Моя жизнь в опасности, поэтому я должна продать свой дом и сбежать из Бодрума", — сообщается в статье.Кроме того, по данным издания, экс-супруга модели Андрея Кушлевича задержали в 2017 году по подозрению в краже бриллиантов у бизнесмена, у которого он работал телохранителем в Монако. "Стало известно, что Кушлевич, экстрадиция которого была предписана судом, скрылся до начала слушаний. После бегства отправился в Литву, где женился на Двизовой. Однако после развода Двизова уехала в Турцию и несколько раз пыталась лишить Кушлевича родительских прав на их совместных детей", — уточнила газета.Во вторник телеканал Haberturk сообщил, что в Бодруме нашли тела двух человек — предположительно, русских, Они были завернуты в простыни и связаны веревкой. Одно из тел принадлежит женщине, а другое — девочке. По данным Kent TV, ими оказались проживавшая в Турции Ирина Двизова и ее дочь. Вероятным подозреваемым в их убийстве считается бывший муж погибшей Андрей Кушлевич, который находится в розыске в России.

https://ria.ru/20231129/kriminal-1912664177.html

https://ria.ru/20231129/ubiystvo-1912684677.html

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в мире, бодрум, россия, турция