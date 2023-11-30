Рейтинг@Mail.ru
Убитая в Турции россиянка жаловалась на угрозы, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 30.11.2023 (обновлено: 21:19 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/rossiyanka-1913021107.html
Убитая в Турции россиянка жаловалась на угрозы, пишут СМИ
Убитая в Турции россиянка жаловалась на угрозы, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
Убитая в Турции россиянка жаловалась на угрозы, пишут СМИ
Убитая в Бодруме россиянка Ирина Двизова жаловалась знакомым на поступавшие в ее адрес угрозы, пишет газета Sabah со ссылкой на источники в силовых структурах. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T20:40
2023-11-30T21:19
в мире
бодрум
россия
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912558997_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_0c91c396036e2a36dc3b03972c533588.jpg
АНКАРА, 30 ноя — РИА Новости. Убитая в Бодруме россиянка Ирина Двизова жаловалась знакомым на поступавшие в ее адрес угрозы, пишет газета Sabah со ссылкой на источники в силовых структурах."В деле о жестоком убийстве (россиянок. — Прим. ред.) появились новые подробности. Российская модель Ирина Двизова, которая бежала в Бодрум с литовским любовником Андреем Кушлевичем шесть лет назад, когда она была женой богатого бизнесмена в России, родила сына. Утверждается, что модель, которая впоследствии привезла в Бодрум детей от первого мужа, в последние месяцы рассказывала своему близкому окружению, что ее литовский любовник угрожал ей", — говорится в публикации.Уточняется, что из-за этого погибшая хотела срочно продать дом на земельном участке в районе Коначик. "Двизова сказала своим близким друзьям: "Моя жизнь в опасности, поэтому я должна продать свой дом и сбежать из Бодрума", — сообщается в статье.Кроме того, по данным издания, экс-супруга модели Андрея Кушлевича задержали в 2017 году по подозрению в краже бриллиантов у бизнесмена, у которого он работал телохранителем в Монако. "Стало известно, что Кушлевич, экстрадиция которого была предписана судом, скрылся до начала слушаний. После бегства отправился в Литву, где женился на Двизовой. Однако после развода Двизова уехала в Турцию и несколько раз пыталась лишить Кушлевича родительских прав на их совместных детей", — уточнила газета.Во вторник телеканал Haberturk сообщил, что в Бодруме нашли тела двух человек — предположительно, русских, Они были завернуты в простыни и связаны веревкой. Одно из тел принадлежит женщине, а другое — девочке. По данным Kent TV, ими оказались проживавшая в Турции Ирина Двизова и ее дочь. Вероятным подозреваемым в их убийстве считается бывший муж погибшей Андрей Кушлевич, который находится в розыске в России.
https://ria.ru/20231129/kriminal-1912664177.html
https://ria.ru/20231129/ubiystvo-1912684677.html
бодрум
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912558997_120:0:869:562_1920x0_80_0_0_e93309c6de342a949d7f2898275ac0a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бодрум, россия, турция
В мире, Бодрум, Россия, Турция
Убитая в Турции россиянка жаловалась на угрозы, пишут СМИ

Sabah: убитая в Бодруме россиянка Двизова жаловалась на поступавшие ей угрозы

Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
Читать ria.ru в
АНКАРА, 30 ноя — РИА Новости. Убитая в Бодруме россиянка Ирина Двизова жаловалась знакомым на поступавшие в ее адрес угрозы, пишет газета Sabah со ссылкой на источники в силовых структурах.
"В деле о жестоком убийстве (россиянок. — Прим. ред.) появились новые подробности. Российская модель Ирина Двизова, которая бежала в Бодрум с литовским любовником Андреем Кушлевичем шесть лет назад, когда она была женой богатого бизнесмена в России, родила сына. Утверждается, что модель, которая впоследствии привезла в Бодрум детей от первого мужа, в последние месяцы рассказывала своему близкому окружению, что ее литовский любовник угрожал ей", — говорится в публикации.
Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
"Действовал хладнокровно". Что случилось с двумя россиянками в Турции
29 ноября, 15:47
Уточняется, что из-за этого погибшая хотела срочно продать дом на земельном участке в районе Коначик.
"Двизова сказала своим близким друзьям: "Моя жизнь в опасности, поэтому я должна продать свой дом и сбежать из Бодрума", — сообщается в статье.
Кроме того, по данным издания, экс-супруга модели Андрея Кушлевича задержали в 2017 году по подозрению в краже бриллиантов у бизнесмена, у которого он работал телохранителем в Монако.
"Стало известно, что Кушлевич, экстрадиция которого была предписана судом, скрылся до начала слушаний. После бегства отправился в Литву, где женился на Двизовой. Однако после развода Двизова уехала в Турцию и несколько раз пыталась лишить Кушлевича родительских прав на их совместных детей", — уточнила газета.
Во вторник телеканал Haberturk сообщил, что в Бодруме нашли тела двух человек — предположительно, русских, Они были завернуты в простыни и связаны веревкой. Одно из тел принадлежит женщине, а другое — девочке. По данным Kent TV, ими оказались проживавшая в Турции Ирина Двизова и ее дочь. Вероятным подозреваемым в их убийстве считается бывший муж погибшей Андрей Кушлевич, который находится в розыске в России.
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
СМИ узнали новые подробности об убийстве двух россиянок в Турции
29 ноября, 16:23
 
В миреБодрумРоссияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала