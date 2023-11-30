https://ria.ru/20231130/rosatom-1912892451.html

Росатом рассказал о влиянии математического моделирования на развитие науки

Росатом рассказал о влиянии математического моделирования на развитие науки - РИА Новости, 30.11.2023

Росатом рассказал о влиянии математического моделирования на развитие науки

Математическое моделирование в комбинации с искусственным интеллектом и вычислениями на новых физических принципах будет оказывать все большее влияние на... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:33

2023-11-30T14:33

2023-11-30T14:33

технологии

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912895112_109:375:3081:2047_1920x0_80_0_0_7f9b8aa2c2cfea15ce26927b9291116b.jpg

СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Математическое моделирование в комбинации с искусственным интеллектом и вычислениями на новых физических принципах будет оказывать все большее влияние на развитие науки и технологий, считает директор по математическому моделированию госкорпорации "Росатом", советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на общественных началах, амбассадор Сообщества по математическому моделированию Дмитрий Фомичев.Росатом на III Конгрессе молодых ученых провел Лекторий Сообщества по математическому моделированию. Это дискуссионный научно-образовательный клуб, популяризирующий продукты и технологии математического моделирования, и действующий в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ. Росатом - титульный партнер Конгресса.В числе задач Сообщества - развитие российской научной школы математического моделирования, повышение узнаваемости российского программного обеспечения для математического моделирования и проектов на его основе."Математическое моделирование - крайне важная дисциплина для технических и смежных специальностей. С одной стороны, математическое моделирование как софтверный инструмент помогает моделировать и визуализировать процессы, которые происходят в оборудовании, давая больший объем информации и новых знаний о промышленных объектах и условиях их работы. Дает возможность студентам "почувствовать" или "представить" как работает, например, компрессор или двигатель внутреннего сгорания. Дать толчок к новым идеям и усовершенствованиям", - сказал Фомичев РИА Новости в рамках III Конгресса молодых ученых.С другой стороны, математическое моделирование как инструмент фундаментальных и прикладных исследований помогает моделировать физико-технические и иные процессы, отвечая на вопрос "А что будет, если...?", отметил собеседник агентства."Яркий пример - когда студенты-фармацевты моделируют в программной (виртуальной) среде лекарственные средства и их гипотетическое воздействие на органы человека, давая дополнительную информацию и, опять же, новые знания", - пояснил Фомичев."С моей точки зрения, дальнейшее развитие математического моделирования в комбинации с новыми технологиями, такими как искусственный интеллект и вычисления на новых физических принципах, будет усиливаться, и все больше образовательных и научных активностей будет проходить в формате "виртуального" математического моделирования", - добавил он.Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.РИА Новости – генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.

https://radiosputnik.ru/20231128/rosatom-1912311595.html

https://ria.ru/20231127/solntseva-1911036458.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"