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Университет "Сириус" и "Росатом" открыли Центр робототехники - РИА Новости, 30.11.2023
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17:05 30.11.2023 (обновлено: 23:09 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/robototekhnika-1913039418.html
Университет "Сириус" и "Росатом" открыли Центр робототехники
Университет "Сириус" и "Росатом" открыли Центр робототехники - РИА Новости, 30.11.2023
Университет "Сириус" и "Росатом" открыли Центр робототехники
Новый центр робототехники, созданный в рамках проекта "Росатома" "Прорыв" открылся в Университете "Сириус", здесь будут создавать роботов, обучать детей и... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:05
2023-11-30T23:09
iii конгресс молодых ученых
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
технологии
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СИРИУС, 30 ноя – РИА Новости. Новый центр робототехники, созданный в рамках проекта "Росатома" "Прорыв" открылся в Университете "Сириус", здесь будут создавать роботов, обучать детей и повышать квалификацию специалистов, передает корреспондент РИА Новости. *По заявлению организаторов, здание центра было возведено в рамках проекта "Прорыв", реализуемого "Росатомом" и нацеленного на достижение нового качества ядерной энергетики. Объект представляет собой современную площадку для опытных специалистов - инженеров, которые будут создавать роботов, способных заменить человеческий ресурс на опасных производствах и разрабатывать автоматизированные установки для заводов-автоматов. Здесь же по специально разработанной программе будут обучать школьников и студентов, готовить специалистов к переквалификации. "Все, что здесь представлено, - это уникальный технический отечественный пункт, который превышает любые доступные аналоги и применяет ряд уникальных решений, основанных как на использовании искусственного интеллекта, так и на отраслевых уникальных решениях. Для нас очень ценно и важно показать связь математики, робототехники, искусственного интеллекта", - сказала журналистам председатель федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева на полях III Конгресса молодых ученых. Она подчеркнула, что в Центре приоритетно должна соблюдаться безопасность. О потенциале нового научного Центра также высказался глава "Росатома" Алексей Лихачев, посетивший объект, он отметил, что там создана техника "завтрашнего дня". В среду Центр осмотрел президент России Владимир Путин, который прибыл в Парк науки и искусств "Сириус" с визитом для встречи с молодыми учеными. Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны, он проходит на федеральной территории "Сириус", расположенной на черноморском побережье. РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20231129/putin-1912768244.html
https://radiosputnik.ru/20231130/laboratorii-1912973943.html
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iii конгресс молодых ученых, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, технологии
III Конгресс молодых ученых, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Технологии
Университет "Сириус" и "Росатом" открыли Центр робототехники

Университет "Сириус" и "Росатом" открыли Центр робототехники

© Фотохост Конгресса молодых учёных/Евгений Биятов | Перейти в медиабанкIII Конгресс молодых ученых
III Конгресс молодых ученых
© Фотохост Конгресса молодых учёных/Евгений Биятов
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III Конгресс молодых ученых
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СИРИУС, 30 ноя – РИА Новости. Новый центр робототехники, созданный в рамках проекта "Росатома" "Прорыв" открылся в Университете "Сириус", здесь будут создавать роботов, обучать детей и повышать квалификацию специалистов, передает корреспондент РИА Новости.
*По заявлению организаторов, здание центра было возведено в рамках проекта "Прорыв", реализуемого "Росатомом" и нацеленного на достижение нового качества ядерной энергетики. Объект представляет собой современную площадку для опытных специалистов - инженеров, которые будут создавать роботов, способных заменить человеческий ресурс на опасных производствах и разрабатывать автоматизированные установки для заводов-автоматов.
Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых
Путин пообещал обсудить создание наземных спутниковых станций
29 ноября, 21:49
Здесь же по специально разработанной программе будут обучать школьников и студентов, готовить специалистов к переквалификации.
"Все, что здесь представлено, - это уникальный технический отечественный пункт, который превышает любые доступные аналоги и применяет ряд уникальных решений, основанных как на использовании искусственного интеллекта, так и на отраслевых уникальных решениях. Для нас очень ценно и важно показать связь математики, робототехники, искусственного интеллекта", - сказала журналистам председатель федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева на полях III Конгресса молодых ученых.
Она подчеркнула, что в Центре приоритетно должна соблюдаться безопасность. О потенциале нового научного Центра также высказался глава "Росатома" Алексей Лихачев, посетивший объект, он отметил, что там создана техника "завтрашнего дня".
Заместитель председателя Правительства РФ Заместитель председателя Правительства РФ на пленарном заседании Наука: пространство возможностей во время III Конгресса молодых учёных
Чернышенко анонсировал открытие новых молодежных научных лабораторий
Вчера, 17:34
В среду Центр осмотрел президент России Владимир Путин, который прибыл в Парк науки и искусств "Сириус" с визитом для встречи с молодыми учеными.
Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны, он проходит на федеральной территории "Сириус", расположенной на черноморском побережье.
РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
Путин пообещал морскому биологу помочь с внедрением научного дайвинга
29 ноября, 21:19
 
III Конгресс молодых ученыхГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияТехнологии
 
 
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