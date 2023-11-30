https://ria.ru/20231130/robototekhnika-1913039418.html

Университет "Сириус" и "Росатом" открыли Центр робототехники

Университет "Сириус" и "Росатом" открыли Центр робототехники - РИА Новости, 30.11.2023

Университет "Сириус" и "Росатом" открыли Центр робототехники

Новый центр робототехники, созданный в рамках проекта "Росатома" "Прорыв" открылся в Университете "Сириус", здесь будут создавать роботов, обучать детей и... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:05

2023-11-30T17:05

2023-11-30T23:09

iii конгресс молодых ученых

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

технологии

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СИРИУС, 30 ноя – РИА Новости. Новый центр робототехники, созданный в рамках проекта "Росатома" "Прорыв" открылся в Университете "Сириус", здесь будут создавать роботов, обучать детей и повышать квалификацию специалистов, передает корреспондент РИА Новости. *По заявлению организаторов, здание центра было возведено в рамках проекта "Прорыв", реализуемого "Росатомом" и нацеленного на достижение нового качества ядерной энергетики. Объект представляет собой современную площадку для опытных специалистов - инженеров, которые будут создавать роботов, способных заменить человеческий ресурс на опасных производствах и разрабатывать автоматизированные установки для заводов-автоматов. Здесь же по специально разработанной программе будут обучать школьников и студентов, готовить специалистов к переквалификации. "Все, что здесь представлено, - это уникальный технический отечественный пункт, который превышает любые доступные аналоги и применяет ряд уникальных решений, основанных как на использовании искусственного интеллекта, так и на отраслевых уникальных решениях. Для нас очень ценно и важно показать связь математики, робототехники, искусственного интеллекта", - сказала журналистам председатель федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева на полях III Конгресса молодых ученых. Она подчеркнула, что в Центре приоритетно должна соблюдаться безопасность. О потенциале нового научного Центра также высказался глава "Росатома" Алексей Лихачев, посетивший объект, он отметил, что там создана техника "завтрашнего дня". В среду Центр осмотрел президент России Владимир Путин, который прибыл в Парк науки и искусств "Сириус" с визитом для встречи с молодыми учеными. Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны, он проходит на федеральной территории "Сириус", расположенной на черноморском побережье. РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20231129/putin-1912768244.html

https://radiosputnik.ru/20231130/laboratorii-1912973943.html

https://ria.ru/20231129/putin-1912765125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

iii конгресс молодых ученых, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, технологии