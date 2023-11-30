Рейтинг@Mail.ru
Эксперты РЭЦ рассказали о перспективах рынков Большого Ближнего Востока - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:38 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/ranki-1913029151.html
Эксперты РЭЦ рассказали о перспективах рынков Большого Ближнего Востока
Эксперты РЭЦ рассказали о перспективах рынков Большого Ближнего Востока - РИА Новости, 30.11.2023
Эксперты РЭЦ рассказали о перспективах рынков Большого Ближнего Востока
Представители зарубежной сети Группы РЭЦ (ВЭБ.РФ) рассказали о перспективах и тонкостях сотрудничества с бизнесом Большого Ближнего Востока и Африки в рамках... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T21:38
2023-11-30T21:38
россия
африка
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900473805_0:235:2805:1812_1920x0_80_0_0_616054c092abb2e82e3297625315e5c6.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Представители зарубежной сети Группы РЭЦ (ВЭБ.РФ) рассказали о перспективах и тонкостях сотрудничества с бизнесом Большого Ближнего Востока и Африки в рамках всероссийского фестиваля молодежного предпринимательства "Бизнес молодых", сообщает Российский экспортный центр. "Страны Ближнего Востока демонстрируют высокий спрос на нашу продукцию, в том числе на продовольствие и высокотехнологичные разработки. Не зря говорят, что Восток — дело тонкое. Нюансы в работе с этим регионом, очевидно, есть, но, разобравшись в них, бизнес может открыть для себя большое окно возможностей для своего роста", — подчеркнул руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибулло Джаббори. Так, для успешной работы со странами исламского мира необходимо, помимо экономических факторов, учитывать духовные аспекты жизни мусульман. Активно продвигать интересы России в этом регионе также помогает Духовное управление мусульман России, с которым тесно сотрудничает Российский экспортный центр. "Сегодня африканский регион — один из самых динамично развивающихся в мире. Африканские страны показывают активные темпы экономического развития и начинают все больше интегрироваться в мировую торговлю. Интерес нашего бизнеса к Африке растет, и Группа Российского экспортного центра готова поддержать инициативы российских компаний всеми инструментами, которые есть у нас в арсенале", — отметил руководитель проекта по международному сотрудничеству РЭЦ Павел Шибилов. Эксперты РЭЦ отдельно подчеркнули, что рынок Африки является высококонкурентным и для успешной работы необходимо глубокое погружение в региональную специфику с учетом культурных особенностей каждой страны.
https://ria.ru/20231130/rets-1912990010.html
https://ria.ru/20231129/rets-1912703527.html
россия
африка
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900473805_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_befec5de6ed10bcd1ccaa480f1dd1879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, африка, ближний восток
Россия, Африка, Ближний Восток
Эксперты РЭЦ рассказали о перспективах рынков Большого Ближнего Востока

Эксперты РЭЦ рассказали о перспективах рынков Большого Ближнего Востока

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Представители зарубежной сети Группы РЭЦ (ВЭБ.РФ) рассказали о перспективах и тонкостях сотрудничества с бизнесом Большого Ближнего Востока и Африки в рамках всероссийского фестиваля молодежного предпринимательства "Бизнес молодых", сообщает Российский экспортный центр.
"Страны Ближнего Востока демонстрируют высокий спрос на нашу продукцию, в том числе на продовольствие и высокотехнологичные разработки. Не зря говорят, что Восток — дело тонкое. Нюансы в работе с этим регионом, очевидно, есть, но, разобравшись в них, бизнес может открыть для себя большое окно возможностей для своего роста", — подчеркнул руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибулло Джаббори.
Минобрнауки РФ, РЭЦ и РСПП реформируют высшее образование в сфере ВЭД - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Минобрнауки РФ, РЭЦ и РСПП реформируют высшее образование в сфере ВЭД
Вчера, 18:28
Так, для успешной работы со странами исламского мира необходимо, помимо экономических факторов, учитывать духовные аспекты жизни мусульман. Активно продвигать интересы России в этом регионе также помогает Духовное управление мусульман России, с которым тесно сотрудничает Российский экспортный центр.
"Сегодня африканский регион — один из самых динамично развивающихся в мире. Африканские страны показывают активные темпы экономического развития и начинают все больше интегрироваться в мировую торговлю. Интерес нашего бизнеса к Африке растет, и Группа Российского экспортного центра готова поддержать инициативы российских компаний всеми инструментами, которые есть у нас в арсенале", — отметил руководитель проекта по международному сотрудничеству РЭЦ Павел Шибилов.
Эксперты РЭЦ отдельно подчеркнули, что рынок Африки является высококонкурентным и для успешной работы необходимо глубокое погружение в региональную специфику с учетом культурных особенностей каждой страны.
Генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на церемонии открытия форума-выставки Российский промышленник в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Глава РЭЦ назвала 7 ключевых трендов мировой экономики нового времени
29 ноября, 17:31
 
РоссияАфрикаБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала