https://ria.ru/20231130/ranki-1913029151.html
Эксперты РЭЦ рассказали о перспективах рынков Большого Ближнего Востока
Эксперты РЭЦ рассказали о перспективах рынков Большого Ближнего Востока - РИА Новости, 30.11.2023
Эксперты РЭЦ рассказали о перспективах рынков Большого Ближнего Востока
Представители зарубежной сети Группы РЭЦ (ВЭБ.РФ) рассказали о перспективах и тонкостях сотрудничества с бизнесом Большого Ближнего Востока и Африки в рамках... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T21:38
2023-11-30T21:38
2023-11-30T21:38
россия
африка
ближний восток
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Представители зарубежной сети Группы РЭЦ (ВЭБ.РФ) рассказали о перспективах и тонкостях сотрудничества с бизнесом Большого Ближнего Востока и Африки в рамках всероссийского фестиваля молодежного предпринимательства "Бизнес молодых", сообщает Российский экспортный центр. "Страны Ближнего Востока демонстрируют высокий спрос на нашу продукцию, в том числе на продовольствие и высокотехнологичные разработки. Не зря говорят, что Восток — дело тонкое. Нюансы в работе с этим регионом, очевидно, есть, но, разобравшись в них, бизнес может открыть для себя большое окно возможностей для своего роста", — подчеркнул руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибулло Джаббори. Так, для успешной работы со странами исламского мира необходимо, помимо экономических факторов, учитывать духовные аспекты жизни мусульман. Активно продвигать интересы России в этом регионе также помогает Духовное управление мусульман России, с которым тесно сотрудничает Российский экспортный центр. "Сегодня африканский регион — один из самых динамично развивающихся в мире. Африканские страны показывают активные темпы экономического развития и начинают все больше интегрироваться в мировую торговлю. Интерес нашего бизнеса к Африке растет, и Группа Российского экспортного центра готова поддержать инициативы российских компаний всеми инструментами, которые есть у нас в арсенале", — отметил руководитель проекта по международному сотрудничеству РЭЦ Павел Шибилов. Эксперты РЭЦ отдельно подчеркнули, что рынок Африки является высококонкурентным и для успешной работы необходимо глубокое погружение в региональную специфику с учетом культурных особенностей каждой страны.
https://ria.ru/20231130/rets-1912990010.html
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россия, африка, ближний восток
Россия, Африка, Ближний Восток
Эксперты РЭЦ рассказали о перспективах рынков Большого Ближнего Востока
Эксперты РЭЦ рассказали о перспективах рынков Большого Ближнего Востока
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Представители зарубежной сети Группы РЭЦ (ВЭБ.РФ) рассказали о перспективах и тонкостях сотрудничества с бизнесом Большого Ближнего Востока и Африки в рамках всероссийского фестиваля молодежного предпринимательства "Бизнес молодых", сообщает Российский экспортный центр.
"Страны Ближнего Востока
демонстрируют высокий спрос на нашу продукцию, в том числе на продовольствие и высокотехнологичные разработки. Не зря говорят, что Восток — дело тонкое. Нюансы в работе с этим регионом, очевидно, есть, но, разобравшись в них, бизнес может открыть для себя большое окно возможностей для своего роста", — подчеркнул руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибулло Джаббори.
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Так, для успешной работы со странами исламского мира необходимо, помимо экономических факторов, учитывать духовные аспекты жизни мусульман. Активно продвигать интересы России в этом регионе также помогает Духовное управление мусульман России, с которым тесно сотрудничает Российский экспортный центр.
"Сегодня африканский регион — один из самых динамично развивающихся в мире. Африканские страны показывают активные темпы экономического развития и начинают все больше интегрироваться в мировую торговлю. Интерес нашего бизнеса к Африке растет, и Группа Российского экспортного центра готова поддержать инициативы российских компаний всеми инструментами, которые есть у нас в арсенале", — отметил руководитель проекта по международному сотрудничеству РЭЦ Павел Шибилов.
Эксперты РЭЦ отдельно подчеркнули, что рынок Африки является высококонкурентным и для успешной работы необходимо глубокое погружение в региональную специфику с учетом культурных особенностей каждой страны.
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