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В Петербурге из-за непогоды два рейса направили на запасные аэродромы
В Петербурге из-за непогоды два рейса направили на запасные аэродромы - РИА Новости, 30.11.2023
В Петербурге из-за непогоды два рейса направили на запасные аэродромы
Два рейса направлены на запасные аэродромы из-за непогоды в Петербурге, возможны задержки в расписании из-за увеличения времени обслуживания и руления, сообщили РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:21
2023-11-30T12:21
2023-11-30T12:24
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Два рейса направлены на запасные аэродромы из-за непогоды в Петербурге, возможны задержки в расписании из-за увеличения времени обслуживания и руления, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Аэропорт Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях. Осуществляется постоянная попеременная расчистка и обработка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. На запасные аэродромы перенаправлены два рейса", – сообщили в пресс-службе. Собеседник агентства отметил, что позднее прибытие воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления. "Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. Возможные задержки на штатную бесперебойную работу по центральному расписанию не влияют", – сказали в пресс-службе.В четверг с раннего утра в Санкт-Петербурге идет снег, по прогнозу синоптиков в отдельных районах ожидается метель. На дорогах сложная обстановка из-за образовавшихся снежных заносов и наледи.
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В Петербурге из-за непогоды два рейса направили на запасные аэродромы
В Петербурге два рейса ушли на запасные аэродромы из-за снега, возможны задержки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Два рейса направлены на запасные аэродромы из-за непогоды в Петербурге, возможны задержки в расписании из-за увеличения времени обслуживания и руления, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"Аэропорт Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях. Осуществляется постоянная попеременная расчистка и обработка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. На запасные аэродромы перенаправлены два рейса", – сообщили в пресс-службе.
Собеседник агентства отметил, что позднее прибытие воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления.
"Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. Возможные задержки на штатную бесперебойную работу по центральному расписанию не влияют", – сказали в пресс-службе.
В четверг с раннего утра в Санкт-Петербурге идет снег, по прогнозу синоптиков в отдельных районах ожидается метель. На дорогах сложная обстановка из-за образовавшихся снежных заносов и наледи.
В Пулково рассказали о работе аэропорта на фоне сложных погодных условий