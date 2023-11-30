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Сальдо сообщил о подготовке Киевом провокации в отношении Польши - РИА Новости, 30.11.2023
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03:07 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/provokatsiya-1912789800.html
Сальдо сообщил о подготовке Киевом провокации в отношении Польши
Сальдо сообщил о подготовке Киевом провокации в отношении Польши - РИА Новости, 30.11.2023
Сальдо сообщил о подготовке Киевом провокации в отношении Польши
Киевские власти готовят военную провокацию в отношении Польши на случай критического снижения поддержки со стороны западных стран, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T03:07
2023-11-30T03:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Киевские власти готовят военную провокацию в отношении Польши на случай критического снижения поддержки со стороны западных стран, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Согласно данным, полученным от собственных источников на Украине, речь идёт о провокации, связанной с ударом западными или своими переделанными ракетами, на детали которых они хотят нанести российскую маркировку, чтобы затем обвинить Россию. Готовы это сделать они будут, когда почувствуют, что Запад снизил поддержку настолько, что фронт для киевского режима готов рухнуть. Это может произойти в самой близкой перспективе", - сказал Сальдо. По его словам, трудно оценить вероятность воплощения такого безумного плана и реакцию Запада на его осуществление. "В США сразу поймут, что произошло на самом деле. А в Польше, например, недавно официальное расследование подтвердило, что убийство двух польских граждан было совершено украинской ракетой. Так что не факт, что центры, принимающее решения на Западе, поведутся на такую провокацию. Однако то, что Киев способен на подобное безумие, – несомненно", - подчеркнул Сальдо. Он добавил, что киевские власти потеряли "полностью утратили политический разум". Вечером 15 ноября 2022 года на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. В конце сентября генпрокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро подтвердил украинскую принадлежность этой ракеты.
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в мире, польша, украина, владимир сальдо, нато, киев
В мире, Польша, Украина, Владимир Сальдо, НАТО, Киев
Сальдо сообщил о подготовке Киевом провокации в отношении Польши

Сальдо: Киевские власти готовят военную провокацию в отношении Польши

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Киевские власти готовят военную провокацию в отношении Польши на случай критического снижения поддержки со стороны западных стран, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Согласно данным, полученным от собственных источников на Украине, речь идёт о провокации, связанной с ударом западными или своими переделанными ракетами, на детали которых они хотят нанести российскую маркировку, чтобы затем обвинить Россию. Готовы это сделать они будут, когда почувствуют, что Запад снизил поддержку настолько, что фронт для киевского режима готов рухнуть. Это может произойти в самой близкой перспективе", - сказал Сальдо.
По его словам, трудно оценить вероятность воплощения такого безумного плана и реакцию Запада на его осуществление.
США сразу поймут, что произошло на самом деле. А в Польше, например, недавно официальное расследование подтвердило, что убийство двух польских граждан было совершено украинской ракетой. Так что не факт, что центры, принимающее решения на Западе, поведутся на такую провокацию. Однако то, что Киев способен на подобное безумие, – несомненно", - подчеркнул Сальдо.
Он добавил, что киевские власти потеряли "полностью утратили политический разум".
Вечером 15 ноября 2022 года на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. В конце сентября генпрокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро подтвердил украинскую принадлежность этой ракеты.
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