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В Госдуме необходимость защищать народные промыслы объяснили на матрешках
В Госдуме необходимость защищать народные промыслы объяснили на матрешках - РИА Новости, 30.11.2023
В Госдуме необходимость защищать народные промыслы объяснили на матрешках
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что депутаты займутся проработкой вопроса о запрете продажи подделок, которые выдаются за... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:05
2023-11-30T14:05
2023-11-30T14:05
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елена ямпольская
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что депутаты займутся проработкой вопроса о запрете продажи подделок, которые выдаются за народные художественные промыслы. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон об определении понятия "народные художественные промыслы" (НХП) и наделении органов госвласти субъектов РФ, органов местного самоуправления правом оказывать государственную поддержку организациям в области НХП. При обсуждении законопроекта Ямпольская вышла на трибуну с двумя матрешками. "Вот я вам принесла показать. Вот эта матрешка - реальная хохломская роспись, производство традиционное, вот эта рядом – пустая… Делают буквально в соседнем дворе… Хохломская роспись долго судится с кустарями, но отсудить у них ничего не может", - рассказала она. Глава комитета ГД отметила, что в принятый закон хотели вписать норму, согласно которой нельзя торговать "подобными вещами, <…> подделками, которые выдают за наши промыслы". Но пока, по ее словам, согласие в этом вопросе не найдено. "Если мы пишем что-то "нельзя", то надо вносить корреспондирующие нормы в КоАП, и это та работа, который мы займемся буквально сегодня после принятия, я надеюсь, этого закона", - отметила Ямпольская.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, елена ямпольская, госдума рф, общество
Россия, Елена Ямпольская, Госдума РФ, Общество
В Госдуме необходимость защищать народные промыслы объяснили на матрешках
В ГД на матрешках объяснили необходимость защищать народные промыслы от подделок
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что депутаты займутся проработкой вопроса о запрете продажи подделок, которые выдаются за народные художественные промыслы.
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон об определении понятия "народные художественные промыслы" (НХП) и наделении органов госвласти субъектов РФ
, органов местного самоуправления правом оказывать государственную поддержку организациям в области НХП.
При обсуждении законопроекта Ямпольская вышла на трибуну с двумя матрешками. "Вот я вам принесла показать. Вот эта матрешка - реальная хохломская роспись, производство традиционное, вот эта рядом – пустая… Делают буквально в соседнем дворе… Хохломская роспись долго судится с кустарями, но отсудить у них ничего не может", - рассказала она.
Глава комитета ГД отметила, что в принятый закон хотели вписать норму, согласно которой нельзя торговать "подобными вещами, <…> подделками, которые выдают за наши промыслы". Но пока, по ее словам, согласие в этом вопросе не найдено.
"Если мы пишем что-то "нельзя", то надо вносить корреспондирующие нормы в КоАП, и это та работа, который мы займемся буквально сегодня после принятия, я надеюсь, этого закона", - отметила Ямпольская.
ГД приняла закон о народных художественных промыслах