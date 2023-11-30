https://ria.ru/20231130/promysly-1912904258.html

В Госдуме необходимость защищать народные промыслы объяснили на матрешках

В Госдуме необходимость защищать народные промыслы объяснили на матрешках - РИА Новости, 30.11.2023

В Госдуме необходимость защищать народные промыслы объяснили на матрешках

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что депутаты займутся проработкой вопроса о запрете продажи подделок, которые выдаются за... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:05

2023-11-30T14:05

2023-11-30T14:05

россия

елена ямпольская

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904773985_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_a92025a78d27d9af75db4ef8c605237b.jpg

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что депутаты займутся проработкой вопроса о запрете продажи подделок, которые выдаются за народные художественные промыслы. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон об определении понятия "народные художественные промыслы" (НХП) и наделении органов госвласти субъектов РФ, органов местного самоуправления правом оказывать государственную поддержку организациям в области НХП. При обсуждении законопроекта Ямпольская вышла на трибуну с двумя матрешками. "Вот я вам принесла показать. Вот эта матрешка - реальная хохломская роспись, производство традиционное, вот эта рядом – пустая… Делают буквально в соседнем дворе… Хохломская роспись долго судится с кустарями, но отсудить у них ничего не может", - рассказала она. Глава комитета ГД отметила, что в принятый закон хотели вписать норму, согласно которой нельзя торговать "подобными вещами, <…> подделками, которые выдают за наши промыслы". Но пока, по ее словам, согласие в этом вопросе не найдено. "Если мы пишем что-то "нельзя", то надо вносить корреспондирующие нормы в КоАП, и это та работа, который мы займемся буквально сегодня после принятия, я надеюсь, этого закона", - отметила Ямпольская.

https://ria.ru/20231130/gd-1912883886.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, елена ямпольская, госдума рф, общество