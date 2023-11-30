https://ria.ru/20231130/promproizvodstvo-1912907104.html

Алтайский край один из лидеров СФО по росту промпроизводства

Алтайский край один из лидеров СФО по росту промпроизводства - РИА Новости, 30.11.2023

Алтайский край один из лидеров СФО по росту промпроизводства

В 2023 году социально-экономическое развитие Российской Федерации в целом характеризуется позитивной динамикой, несмотря на беспрецедентное санкционное давление РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:47

2023-11-30T14:47

2023-11-30T14:47

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В 2023 году социально-экономическое развитие Российской Федерации в целом характеризуется позитивной динамикой, несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны стран "коллективного запада". В частности, начиная с апреля 2023 года, динамика ВВП РФ вышла в положительную зону, и по итогам девяти месяцев рост ВВП составил в годовом сравнении, согласно первой оценке МЭР, 2,8%. Позитивные тенденции заметны и на уровне отдельных субъектов РФ. В частности, это касается Алтайского края. По итогам 10 месяцев 2023 года индекс промышленного производства в Алтайском крае составил 107,1%, что существенно выше, чем по стране в целом. При этом позитивная динамика промышленного производства в регионе наблюдалась во все месяцы 2023 года. Промышленный рост в значительной степени обусловлен ростом в обрабатывающем секторе. Производство по данному виду экономической деятельности увеличилось по сравнению с январем – октябрем 2022 года на 8%. Причем в ряде отраслей обрабатывающего сектора производство в Алтайском крае увеличилось более чем на 20%. Наиболее существенный рост зафиксирован в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (138,1% к уровню января-октября 2022 года), производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (124,0%), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (122,2%), производстве мебели (123,9%). Промышленному росту способствует активное привлечение инвестиций. По итогам первого полугодия 2023 года объем инвестиций в основной капитал в Алтайском крае составил 58,7 млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 12,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Темпы роста существенно превысили и темпы роста по Сибирскому федеральному округу в целом (+3.8%) и общероссийский уровень (+7,6%). В структуре инвестиций в основной капитал наибольшая доля направлена в машины, оборудование, включая производственный и хозяйственный инвентарь и другие объекты (49,5%) и в здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель (30,8%). По данным Министерства экономического развития Алтайского края, существенно вырос объем инвестиций в обрабатывающие производства (в 1,5 раза), в том числе: в производство напитков (в 2,0 раза), пищевых продуктов (в 1,6 раза), текстильных изделий (в 3,4 раза); в добычу полезных ископаемых (на 45%), обеспечение электроэнергией, газом, паром (на 28,6%). Региональные власти уделяют значительное внимание улучшению инвестиционного климата, что создает предпосылки для дальнейшего роста инвестиций. По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, краевые власти обеспечивают сопровождение более 70 крупных проектов с общими инвестициями свыше 200 млрд. руб. Среди крупнейших проектов можно назвать освоение компанией "Сибирь-Полиметаллы" Корбалихинского рудника, что позволит нарастить добычу полиметаллической руды. В Михайловском районе планируется запустить завод по производству соды. Алтайский завод прецизионных изделий реализует проект по расширению производственных мощностей для увеличения объемов выпуска топливных систем. Компания "ФосАгро-Регион" реализует проект по строительству в Алтайском крае первого в Сибири логистического центра для хранения и перевалки минеральных удобрений, который должен быть запущен в 2024 году. Масштабные проекты реализуются на Барнаульском меланжевом комбинате, оборонными заводами, компанией "Алтайвагон" и на других предприятиях. Также вкладываются средства в развитие образования, здравоохранения, туристического потенциала. Все это позволит не только нарастить объемы промышленного производства, но и будет способствовать созданию новых рабочих мест, а также развитию инфраструктуры. Развитие экономики ведет к улучшению ситуации на рынке труда. По итогам июля-сентября 2023 года уровень безработицы, согласно методологии Международной организации труда, в Алтайском крае по данным Росстата составил 3,3%, что на 0,3 процентного пункта ниже, чем за аналогичный период предыдущего года. Важнейшим следствием экономического развития является повышение уровня жизни населения. Причем подобная динамика наблюдается не первый год. В Рейтинге регионов по качеству жизни, опубликованному в начале 2023 года, край поднялся на 3 позиции. В 2023 году позитивная динамика в социальной сфере продолжается. Среднедушевые денежные доходы населения Алтайского края в первом полугодии 2023 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 16,6%, что значительно выше, чем по стране в целом (+10,1%). По темпам роста край занимает первое место в Сибирском федеральном округе и третье среди всех регионов Российской Федерации. Реальные денежные доходы населения Алтайского края в первом полугодии 2023 года составили 109,4%, что также существенно лучше общероссийского показателя (103,9%). Рост доходов населения обусловлен увеличением зарплат. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Алтайском крае в августе 2023 года была на 14,3% выше, чем годом ранее. По итогам января-августа 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата составила 43,2 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 19,1%, а в реальном выражении – на 13,1% (по России – рост на 13,2% и 7,5% соответственно). Рост доходов способствует развитию потребительского рынка. Оборот розничной торговли по итогам девяти месяцев 2023 года в Алтайском крае вырос на 2,8%, а объем платных услуг населению – на 3,0% в сопоставимых ценах. Динамичное развитие экономического потенциала региона будет позитивно сказываться на социальной ситуации и будет способствовать улучшению качества жизни населения.

https://ria.ru/20230926/spetsialisty-1898639203.html

https://ria.ru/20231124/liniya-1911482954.html

https://ria.ru/20231124/tursezon-1911509174.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

промышленность, ввп, производство, россия