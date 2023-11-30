https://ria.ru/20231130/proisshestvie-1912935571.html

Прокуратура утвердила обвинение по делу против треш-блогера Хилми Форкса

Прокуратура утвердила обвинение по делу против треш-блогера Хилми Форкса - РИА Новости, 30.11.2023

Прокуратура утвердила обвинение по делу против треш-блогера Хилми Форкса

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против 29-летнего треш-блогера Хилми Форкса (Олейника) за незаконное изготовление и оборот порнографических... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:37

2023-11-30T15:37

2023-11-30T15:37

происшествия

россия

даниловский район

москва

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против 29-летнего треш-блогера Хилми Форкса (Олейника) за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее в столичном главке МВД сообщали, что Мосгорсуд признал законным арест блогера Хилми Форкса (Олейника) на 12 суток за мелкое хулиганство. Позже суд оштрафовал Олейника на 1 тысячу рублей. Как пояснили потом в столичном главке МВД, протокол был составлен за драку в кафе "Вкусно и точка". Кроме того, как сообщал источник РИА Новости, московские правоохранители возбудили уголовное дело о распространении порнографии в отношении треш-блогера Хилми Форкса. "Симоновская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего Олейника Хильми. Он обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических-материалов в сети Интернет)", - говорится в сообщении. Следствие установило, что в ноябре 2022 года он, находясь по месту фактического проживания в Даниловском районе Москвы, снял на мобильный телефон материалы порнографического содержания со своим участием, которые впоследствии разметил в интернете в принадлежащих ему публичных каналах, доступ к которым имеет неограниченный круг лиц. Отмечается, что прокурор вручил фигуранту копию обвинительного заключения и в ближайшее время направит уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20221231/udostovereniya-1842668541.html

россия

даниловский район

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происшествия, россия, даниловский район, москва