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Прокуратура утвердила обвинение по делу против треш-блогера Хилми Форкса - РИА Новости, 30.11.2023
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15:37 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/proisshestvie-1912935571.html
Прокуратура утвердила обвинение по делу против треш-блогера Хилми Форкса
Прокуратура утвердила обвинение по делу против треш-блогера Хилми Форкса - РИА Новости, 30.11.2023
Прокуратура утвердила обвинение по делу против треш-блогера Хилми Форкса
Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против 29-летнего треш-блогера Хилми Форкса (Олейника) за незаконное изготовление и оборот порнографических... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:37
2023-11-30T15:37
происшествия
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против 29-летнего треш-блогера Хилми Форкса (Олейника) за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее в столичном главке МВД сообщали, что Мосгорсуд признал законным арест блогера Хилми Форкса (Олейника) на 12 суток за мелкое хулиганство. Позже суд оштрафовал Олейника на 1 тысячу рублей. Как пояснили потом в столичном главке МВД, протокол был составлен за драку в кафе "Вкусно и точка". Кроме того, как сообщал источник РИА Новости, московские правоохранители возбудили уголовное дело о распространении порнографии в отношении треш-блогера Хилми Форкса. "Симоновская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего Олейника Хильми. Он обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических-материалов в сети Интернет)", - говорится в сообщении. Следствие установило, что в ноябре 2022 года он, находясь по месту фактического проживания в Даниловском районе Москвы, снял на мобильный телефон материалы порнографического содержания со своим участием, которые впоследствии разметил в интернете в принадлежащих ему публичных каналах, доступ к которым имеет неограниченный круг лиц. Отмечается, что прокурор вручил фигуранту копию обвинительного заключения и в ближайшее время направит уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
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происшествия, россия, даниловский район, москва
Происшествия, Россия, Даниловский район, Москва
Прокуратура утвердила обвинение по делу против треш-блогера Хилми Форкса

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против Хилми Форкса

Кадр со стрима Даши Корейки и Хилми Форкса
Кадр со стрима Даши Корейки и Хилми Форкса
Кадр со стрима Даши Корейки и Хилми Форкса. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против 29-летнего треш-блогера Хилми Форкса (Олейника) за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее в столичном главке МВД сообщали, что Мосгорсуд признал законным арест блогера Хилми Форкса (Олейника) на 12 суток за мелкое хулиганство. Позже суд оштрафовал Олейника на 1 тысячу рублей. Как пояснили потом в столичном главке МВД, протокол был составлен за драку в кафе "Вкусно и точка". Кроме того, как сообщал источник РИА Новости, московские правоохранители возбудили уголовное дело о распространении порнографии в отношении треш-блогера Хилми Форкса.
«
"Симоновская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего Олейника Хильми. Он обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических-материалов в сети Интернет)", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в ноябре 2022 года он, находясь по месту фактического проживания в Даниловском районе Москвы, снял на мобильный телефон материалы порнографического содержания со своим участием, которые впоследствии разметил в интернете в принадлежащих ему публичных каналах, доступ к которым имеет неограниченный круг лиц.
Отмечается, что прокурор вручил фигуранту копию обвинительного заключения и в ближайшее время направит уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
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