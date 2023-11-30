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В офисе Орбана раскритиковали украинский проект закона о языке
В офисе Орбана раскритиковали украинский проект закона о языке - РИА Новости, 30.11.2023
В офисе Орбана раскритиковали украинский проект закона о языке
Проект поправок к украинскому закону о языке не предполагает возвращения закарпатским венграм всех прав, которыми они располагали до 2017 года, на чем... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T19:03
2023-11-30T19:03
2023-11-30T19:03
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БУДАПЕШТ, 30 ноя - РИА Новости. Проект поправок к украинскому закону о языке не предполагает возвращения закарпатским венграм всех прав, которыми они располагали до 2017 года, на чем настаивает Будапешт, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "То из планов по изменению закона, что мы видели до сих пор, не восстанавливает ситуацию до 2017 года, насколько-то исправляет ситуацию, но не восстанавливает ситуацию до 2017 года. Ждем, что примут украинские законодатели", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Ранее правительство Украины внесло в парламент законопроект о расширении прав национальных меньшинств, в частности, предлагается вернуть возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
https://ria.ru/20231119/evropa-1910305346.html
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в мире, будапешт, венгрия, украина, петер сийярто, евросоюз, совет европы
В мире, Будапешт, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Евросоюз, Совет Европы
В офисе Орбана раскритиковали украинский проект закона о языке
Гуйяш: украинский проект закона о языке не возвращает права закарпатским венграм