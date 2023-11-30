https://ria.ru/20231130/prigovor-1912970430.html
Администратору каналов в Telegram дали срок за вымогательство
Администратору каналов в Telegram дали срок за вымогательство - РИА Новости, 30.11.2023
Администратору каналов в Telegram дали срок за вымогательство
Хамовнический суд Москвы приговорил администратора Telegram-каналов "Как-то вот так" и "Политбюро 3.0" к 2,5 годам колонии за вымогательство 400 тысяч рублей у... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:25
2023-11-30T17:25
2023-11-30T17:25
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил администратора Telegram-каналов "Как-то вот так" и "Политбюро 3.0" к 2,5 годам колонии за вымогательство 400 тысяч рублей у директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд постановил обвинительный приговор в отношении Спирина Анатолия и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе. По данным суда, он признан виновным в вымогательстве более 400 тысяч рублей у Бровко за нераспространение и удаление негативных, компрометирующих и дискредитирующих сведений. В конце мая Хамовнический суд Москвы приговорил к 8 годам колонии каждого троих владельцев и администраторов Telegram-каналов "Проект Сканер" и Riddle Алексея Слободенюка, Евгению Москвину и Владислава Малушенко за вымогательство у Бровко и его жены Тины Канделаки. Следствие выяснило, что фигуранты требовали у Бровко через его помощника 470 тысяч рублей за удаление негативной информации, угрожая новыми публикациями.
https://ria.ru/20231027/arest-1905728433.html
https://ria.ru/20231127/bayazitova-1912100482.html
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происшествия, москва
Администратору каналов в Telegram дали срок за вымогательство
Администратору в Telegram дали 2,5 года колонии за вымогательство у Бровко
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил администратора Telegram-каналов "Как-то вот так" и "Политбюро 3.0" к 2,5 годам колонии за вымогательство 400 тысяч рублей у директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд постановил обвинительный приговор в отношении Спирина Анатолия и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.
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По данным суда, он признан виновным в вымогательстве более 400 тысяч рублей у Бровко за нераспространение и удаление негативных, компрометирующих и дискредитирующих сведений.
В конце мая Хамовнический суд Москвы приговорил к 8 годам колонии каждого троих владельцев и администраторов Telegram-каналов "Проект Сканер" и Riddle Алексея Слободенюка, Евгению Москвину и Владислава Малушенко за вымогательство у Бровко и его жены Тины Канделаки. Следствие выяснило, что фигуранты требовали у Бровко через его помощника 470 тысяч рублей за удаление негативной информации, угрожая новыми публикациями.
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