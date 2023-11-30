https://ria.ru/20231130/prigovor-1912926130.html

В Орле участника ОПГ осудили на шесть лет за нелегальный оборот оружия

В Орле участника ОПГ осудили на шесть лет за нелегальный оборот оружия - РИА Новости, 30.11.2023

В Орле участника ОПГ осудили на шесть лет за нелегальный оборот оружия

Участника организованной преступной группы приговорили в Орле к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей за незаконный оборот... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:06

2023-11-30T15:06

2023-11-30T15:06

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Участника организованной преступной группы приговорили в Орле к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей за незаконный оборот огнестрельного оружия, у мужчины и двух его подельников изъяли пистолет "Вальтер", детали пистолета-пулемета и 25 патронов, которые они планировали продать, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области. Отмечается, что противоправную деятельность по реализации оружия членами организованной преступной группы сотрудники УФСБ России по региону пресекли в августе 2022 года. "Из незаконного оборота изъяты пистолет системы "Вальтер", основные части и детали пистолета-пулемета МП-40, 25 патронов "Люгер" 9 мм. По результатам рассмотрения уголовного дела, возбужденного следственным подразделением УФСБ России по Орловской области, Железнодорожным районным судом города Орла один из подозреваемых признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 222 УК России (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение оружия и боеприпасов, совершенное организованной группой – прим. ред.)", – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, обвиняемому присудили шесть лет в колонии строгого режима и штраф 700 тысяч рублей, приговор вступил в законную силу. Уточняется, что ранее суд вынес обвинительный приговор подельнику фигуранта, он был осужден на четыре года колонии строгого режима.

https://ria.ru/20231128/prigovor-1912365222.html

https://ria.ru/20231116/proisshestvie-1909799243.html

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происшествия, россия, орловская область, орел