https://ria.ru/20231130/predosterezhenie-1912791301.html

Двум жителям ДНР объявили предостережения за попытки контактов с СБУ

Двум жителям ДНР объявили предостережения за попытки контактов с СБУ - РИА Новости, 30.11.2023

Двум жителям ДНР объявили предостережения за попытки контактов с СБУ

УФСБ по ДНР объявило официальные предостережения о недопустимости действий двум жителям ДНР за попытки контактировать с украинскими спецслужбами. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T04:07

2023-11-30T04:07

2023-11-30T04:07

донецкая народная республика

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. УФСБ по ДНР объявило официальные предостережения о недопустимости действий двум жителям ДНР за попытки контактировать с украинскими спецслужбами. "В результате совместных мероприятий органов военной контрразведки Южного и Восточного военных округов двоим жителям ДНР объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных: ст. 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", ст. 275 УК РФ "Государственная измена", - сообщили журналистам в ведомстве. Один из жителей ДНР, которому были объявлены предостережения, предупредил всех жителей России. "Прежде всего не надо общаться с сотрудниками украинских спецслужб… Я советую вам: обращайтесь сразу в органы госбезопасности, расскажите им о ситуации, наши доблестные органы госбезопасности вас точно не оставят". В ведомстве напомнили, что своевременное обращение в органы безопасности и деятельное раскаяние о фактах сотрудничества со спецслужбами противника позволяет избежать уголовной ответственности.

https://ria.ru/20231109/gosizmena-1908524161.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, происшествия