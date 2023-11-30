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Двум жителям ДНР объявили предостережения за попытки контактов с СБУ - РИА Новости, 30.11.2023
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04:07 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/predosterezhenie-1912791301.html
Двум жителям ДНР объявили предостережения за попытки контактов с СБУ
Двум жителям ДНР объявили предостережения за попытки контактов с СБУ - РИА Новости, 30.11.2023
Двум жителям ДНР объявили предостережения за попытки контактов с СБУ
УФСБ по ДНР объявило официальные предостережения о недопустимости действий двум жителям ДНР за попытки контактировать с украинскими спецслужбами. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T04:07
2023-11-30T04:07
донецкая народная республика
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. УФСБ по ДНР объявило официальные предостережения о недопустимости действий двум жителям ДНР за попытки контактировать с украинскими спецслужбами. "В результате совместных мероприятий органов военной контрразведки Южного и Восточного военных округов двоим жителям ДНР объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных: ст. 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", ст. 275 УК РФ "Государственная измена", - сообщили журналистам в ведомстве. Один из жителей ДНР, которому были объявлены предостережения, предупредил всех жителей России. "Прежде всего не надо общаться с сотрудниками украинских спецслужб… Я советую вам: обращайтесь сразу в органы госбезопасности, расскажите им о ситуации, наши доблестные органы госбезопасности вас точно не оставят". В ведомстве напомнили, что своевременное обращение в органы безопасности и деятельное раскаяние о фактах сотрудничества со спецслужбами противника позволяет избежать уголовной ответственности.
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донецкая народная республика, россия, происшествия
Донецкая Народная Республика, Россия, Происшествия
Двум жителям ДНР объявили предостережения за попытки контактов с СБУ

Двум жителям ДНР объявили официальные предостережения за попытки контактов с СБУ

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. УФСБ по ДНР объявило официальные предостережения о недопустимости действий двум жителям ДНР за попытки контактировать с украинскими спецслужбами.
«
"В результате совместных мероприятий органов военной контрразведки Южного и Восточного военных округов двоим жителям ДНР объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных: ст. 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", ст. 275 УК РФ "Государственная измена", - сообщили журналистам в ведомстве.
Один из жителей ДНР, которому были объявлены предостережения, предупредил всех жителей России. "Прежде всего не надо общаться с сотрудниками украинских спецслужб… Я советую вам: обращайтесь сразу в органы госбезопасности, расскажите им о ситуации, наши доблестные органы госбезопасности вас точно не оставят".
В ведомстве напомнили, что своевременное обращение в органы безопасности и деятельное раскаяние о фактах сотрудничества со спецслужбами противника позволяет избежать уголовной ответственности.
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