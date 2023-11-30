https://ria.ru/20231130/pravitelstvo-1912938260.html

Правительство сократило срок предоставления лицензий на ж/д перевозки

Правительство сократило срок предоставления лицензий на ж/д перевозки - РИА Новости, 30.11.2023

Правительство сократило срок предоставления лицензий на ж/д перевозки

Правительство России с сентября 2024 года сократило в два раза срок предоставления лицензий на пассажирские железнодорожные перевозки, следует из сообщения на... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:46

2023-11-30T15:46

2023-11-30T15:59

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907004020_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_626e8ec32a6eca2320396507dc173587.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство России с сентября 2024 года сократило в два раза срок предоставления лицензий на пассажирские железнодорожные перевозки, следует из сообщения на его сайте."Правительство продолжает работу по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, чтобы сделать такие процедуры максимально быстрыми и удобными. С 1 сентября 2024 года срок предоставления лицензий на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом будет сокращён в два раза – с 10 до 5 рабочих дней. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина.Документом также предусматривается расширение видов электронной подписи, которые можно использовать при подаче заявления о предоставлении такой лицензии через портал госуслуг. В частности, добавляется возможность использования усиленной неквалифицированной электронной подписи и простой электронной подписи.Работа ведётся в рамках проекта по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности, который стартовал в августе 2021 года, уточняет кабмин. В проекте принимают участие 43 госоргана власти и две госкорпорации. "С тех пор предпринимателям для получения разрешений и лицензий, за которые ответственны участники проекта, достаточно подать электронное заявление на портале госуслуг без необходимости сканировать и прикладывать большое количество документов", - говорится в сообщении.Уполномоченный орган проверяет сведения и соответствие заявителя установленным требованиям с использованием ведомственных информационных систем. Бизнес в результате получает разрешения без прохождения длительных процедур и предоставления дополнительных документов. Реализация проекта позволяет снимать административные барьеры и снижать издержки бизнеса.С его помощью сроки выдачи лицензии в среднем сокращены в три раза – с 45 до 15 рабочих дней, других разрешений – с 43 до 23 рабочих дней. Количество документов для получения лицензии уменьшилось в среднем с 10 до 5, для получения других разрешений – с 8 до 5."Мы упростили процедуру получения разрешительных документов, перевели её в цифровой вид. Сам сервис сделали максимально удобным и интуитивно понятным для предпринимателей. Чтобы пользоваться им, не нужны специальные знания или навыки. При этом мы не снижали регуляторные требования, только сократили сроки, убрали лишние документы, которые и так есть у ведомств. Теперь госорганы обмениваются данными в цифровом виде", – цитирует кабмин слова зампредседателя правительства Дмитрия Григоренко.

https://ria.ru/20231130/zarplaty-1912936309.html

https://ria.ru/20231130/zarplaty-1912931046.html

https://ria.ru/20231124/uchet-1911732022.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин