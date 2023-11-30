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Правительство сократило срок предоставления лицензий на ж/д перевозки - РИА Новости, 30.11.2023
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15:46 30.11.2023 (обновлено: 15:59 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/pravitelstvo-1912938260.html
Правительство сократило срок предоставления лицензий на ж/д перевозки
Правительство сократило срок предоставления лицензий на ж/д перевозки - РИА Новости, 30.11.2023
Правительство сократило срок предоставления лицензий на ж/д перевозки
Правительство России с сентября 2024 года сократило в два раза срок предоставления лицензий на пассажирские железнодорожные перевозки, следует из сообщения на... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:46
2023-11-30T15:59
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство России с сентября 2024 года сократило в два раза срок предоставления лицензий на пассажирские железнодорожные перевозки, следует из сообщения на его сайте."Правительство продолжает работу по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, чтобы сделать такие процедуры максимально быстрыми и удобными. С 1 сентября 2024 года срок предоставления лицензий на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом будет сокращён в два раза – с 10 до 5 рабочих дней. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина.Документом также предусматривается расширение видов электронной подписи, которые можно использовать при подаче заявления о предоставлении такой лицензии через портал госуслуг. В частности, добавляется возможность использования усиленной неквалифицированной электронной подписи и простой электронной подписи.Работа ведётся в рамках проекта по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности, который стартовал в августе 2021 года, уточняет кабмин. В проекте принимают участие 43 госоргана власти и две госкорпорации. "С тех пор предпринимателям для получения разрешений и лицензий, за которые ответственны участники проекта, достаточно подать электронное заявление на портале госуслуг без необходимости сканировать и прикладывать большое количество документов", - говорится в сообщении.Уполномоченный орган проверяет сведения и соответствие заявителя установленным требованиям с использованием ведомственных информационных систем. Бизнес в результате получает разрешения без прохождения длительных процедур и предоставления дополнительных документов. Реализация проекта позволяет снимать административные барьеры и снижать издержки бизнеса.С его помощью сроки выдачи лицензии в среднем сокращены в три раза – с 45 до 15 рабочих дней, других разрешений – с 43 до 23 рабочих дней. Количество документов для получения лицензии уменьшилось в среднем с 10 до 5, для получения других разрешений – с 8 до 5."Мы упростили процедуру получения разрешительных документов, перевели её в цифровой вид. Сам сервис сделали максимально удобным и интуитивно понятным для предпринимателей. Чтобы пользоваться им, не нужны специальные знания или навыки. При этом мы не снижали регуляторные требования, только сократили сроки, убрали лишние документы, которые и так есть у ведомств. Теперь госорганы обмениваются данными в цифровом виде", – цитирует кабмин слова зампредседателя правительства Дмитрия Григоренко.
https://ria.ru/20231130/zarplaty-1912936309.html
https://ria.ru/20231130/zarplaty-1912931046.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство сократило срок предоставления лицензий на ж/д перевозки

Правительство сократило в два раза срок предоставления лицензий на ж/д перевозки

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство России с сентября 2024 года сократило в два раза срок предоставления лицензий на пассажирские железнодорожные перевозки, следует из сообщения на его сайте.
"Правительство продолжает работу по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, чтобы сделать такие процедуры максимально быстрыми и удобными. С 1 сентября 2024 года срок предоставления лицензий на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом будет сокращён в два раза – с 10 до 5 рабочих дней. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина.
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Документом также предусматривается расширение видов электронной подписи, которые можно использовать при подаче заявления о предоставлении такой лицензии через портал госуслуг. В частности, добавляется возможность использования усиленной неквалифицированной электронной подписи и простой электронной подписи.
Работа ведётся в рамках проекта по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности, который стартовал в августе 2021 года, уточняет кабмин. В проекте принимают участие 43 госоргана власти и две госкорпорации. "С тех пор предпринимателям для получения разрешений и лицензий, за которые ответственны участники проекта, достаточно подать электронное заявление на портале госуслуг без необходимости сканировать и прикладывать большое количество документов", - говорится в сообщении.
Уполномоченный орган проверяет сведения и соответствие заявителя установленным требованиям с использованием ведомственных информационных систем. Бизнес в результате получает разрешения без прохождения длительных процедур и предоставления дополнительных документов. Реализация проекта позволяет снимать административные барьеры и снижать издержки бизнеса.
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С его помощью сроки выдачи лицензии в среднем сокращены в три раза – с 45 до 15 рабочих дней, других разрешений – с 43 до 23 рабочих дней. Количество документов для получения лицензии уменьшилось в среднем с 10 до 5, для получения других разрешений – с 8 до 5.
"Мы упростили процедуру получения разрешительных документов, перевели её в цифровой вид. Сам сервис сделали максимально удобным и интуитивно понятным для предпринимателей. Чтобы пользоваться им, не нужны специальные знания или навыки. При этом мы не снижали регуляторные требования, только сократили сроки, убрали лишние документы, которые и так есть у ведомств. Теперь госорганы обмениваются данными в цифровом виде", – цитирует кабмин слова зампредседателя правительства Дмитрия Григоренко.
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