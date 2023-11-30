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В Ростове-на-Дону перекрыли четыре улицы на подъездах к горящему рынку

В Ростове-на-Дону перекрыли четыре улицы на подъездах к горящему рынку - РИА Новости, 30.11.2023

В Ростове-на-Дону перекрыли четыре улицы на подъездах к горящему рынку

Четыре улицы перекрыты на подъездах к горящему в Ростове-на-Дону вещевому рынку, сообщает ГУМВД России по Ростовской области. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T23:27

2023-11-30T23:27

2023-11-30T23:27

происшествия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Четыре улицы перекрыты на подъездах к горящему в Ростове-на-Дону вещевому рынку, сообщает ГУМВД России по Ростовской области. "Госавтоинспекция Ростовской области информирует, что в Ростове-на-Дону перекрыты улицы (подъезды к рынку) Лелюшенно и Миронова. С другой стороны рынка перекрыты улицы Днепровский и Каскадная", - говорится в сообщении. На месте работает семь экипажей ДПС. В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 1,5 тысячи "квадратов". Возгоранию присвоен 3 ранг.

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия