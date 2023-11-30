Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону перекрыли четыре улицы на подъездах к горящему рынку - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/pozhar-1913041106.html
В Ростове-на-Дону перекрыли четыре улицы на подъездах к горящему рынку
В Ростове-на-Дону перекрыли четыре улицы на подъездах к горящему рынку - РИА Новости, 30.11.2023
В Ростове-на-Дону перекрыли четыре улицы на подъездах к горящему рынку
Четыре улицы перекрыты на подъездах к горящему в Ростове-на-Дону вещевому рынку, сообщает ГУМВД России по Ростовской области. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T23:27
2023-11-30T23:27
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1913034383_0:38:1050:629_1920x0_80_0_0_89614ce28090068ae4645bb40a76b3b7.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Четыре улицы перекрыты на подъездах к горящему в Ростове-на-Дону вещевому рынку, сообщает ГУМВД России по Ростовской области. "Госавтоинспекция Ростовской области информирует, что в Ростове-на-Дону перекрыты улицы (подъезды к рынку) Лелюшенно и Миронова. С другой стороны рынка перекрыты улицы Днепровский и Каскадная", - говорится в сообщении. На месте работает семь экипажей ДПС. В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 1,5 тысячи "квадратов". Возгоранию присвоен 3 ранг.
ростов-на-дону
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1913034383_69:0:1002:700_1920x0_80_0_0_33104f3423705c5245a35ae0cec6ef9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
В Ростове-на-Дону перекрыли четыре улицы на подъездах к горящему рынку

МВД: в Ростове-на-Дону перекрыли четыре улицы на подъездах к горящему рынку

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожар на вещевом рынке в Ростовской области
Пожар на вещевом рынке в Ростовской области
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Пожар на вещевом рынке в Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Четыре улицы перекрыты на подъездах к горящему в Ростове-на-Дону вещевому рынку, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.
"Госавтоинспекция Ростовской области информирует, что в Ростове-на-Дону перекрыты улицы (подъезды к рынку) Лелюшенно и Миронова. С другой стороны рынка перекрыты улицы Днепровский и Каскадная", - говорится в сообщении.
На месте работает семь экипажей ДПС.
В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 1,5 тысячи "квадратов". Возгоранию присвоен 3 ранг.
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала