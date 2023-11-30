https://ria.ru/20231130/pozhar-1913041106.html
В Ростове-на-Дону перекрыли четыре улицы на подъездах к горящему рынку
В Ростове-на-Дону перекрыли четыре улицы на подъездах к горящему рынку - РИА Новости, 30.11.2023
В Ростове-на-Дону перекрыли четыре улицы на подъездах к горящему рынку
Четыре улицы перекрыты на подъездах к горящему в Ростове-на-Дону вещевому рынку, сообщает ГУМВД России по Ростовской области. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T23:27
2023-11-30T23:27
2023-11-30T23:27
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1913034383_0:38:1050:629_1920x0_80_0_0_89614ce28090068ae4645bb40a76b3b7.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Четыре улицы перекрыты на подъездах к горящему в Ростове-на-Дону вещевому рынку, сообщает ГУМВД России по Ростовской области. "Госавтоинспекция Ростовской области информирует, что в Ростове-на-Дону перекрыты улицы (подъезды к рынку) Лелюшенно и Миронова. С другой стороны рынка перекрыты улицы Днепровский и Каскадная", - говорится в сообщении. На месте работает семь экипажей ДПС. В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 1,5 тысячи "квадратов". Возгоранию присвоен 3 ранг.
ростов-на-дону
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1913034383_69:0:1002:700_1920x0_80_0_0_33104f3423705c5245a35ae0cec6ef9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
В Ростове-на-Дону перекрыли четыре улицы на подъездах к горящему рынку
МВД: в Ростове-на-Дону перекрыли четыре улицы на подъездах к горящему рынку
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Четыре улицы перекрыты на подъездах к горящему в Ростове-на-Дону вещевому рынку, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.
"Госавтоинспекция Ростовской области информирует, что в Ростове-на-Дону перекрыты улицы (подъезды к рынку) Лелюшенно и Миронова. С другой стороны рынка перекрыты улицы Днепровский и Каскадная", - говорится в сообщении.
На месте работает семь экипажей ДПС.
В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 1,5 тысячи "квадратов". Возгоранию присвоен 3 ранг.