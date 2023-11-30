https://ria.ru/20231130/pozhar-1913040971.html

Площадь пожара в Ростове-на-Дону выросла до трех тысяч "квадратов"

Площадь пожара в Ростове-на-Дону выросла до трех тысяч "квадратов" - РИА Новости, 30.11.2023

Площадь пожара в Ростове-на-Дону выросла до трех тысяч "квадратов"

Площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону выросла до 3 тысяч квадратных метров, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T23:24

2023-11-30T23:24

2023-11-30T23:36

ростов-на-дону

происшествия

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону выросла до 3 тысяч квадратных метров, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в Telegram-канале.В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составляла 1,5 тысячи "квадратов".'Угроза распространения огня на жилые объекты в настоящее время отсутствует", - добавил Логвиненко.Он добавил, что на помощь пожарным прибыли три поисково-спасательные группы управления по делам ГО и ЧС, шесть единиц водоналивной техники, аварийные бригады АО "Ростовводоканал" и Ростовских городских электрических сетей."Площадь пожара в настоящее время составила 3000 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг. О пострадавших информации нет", - написал Логвиненко.

https://ria.ru/20230622/pozhary-1879766888.html

ростов-на-дону

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ростов-на-дону, происшествия, алексей логвиненко