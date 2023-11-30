https://ria.ru/20231130/pozhar-1913036337.html

Полицию направили к горящему рынку в Ростове-на-Дону

Полицию направили к горящему рынку в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 30.11.2023

Полицию направили к горящему рынку в Ростове-на-Дону

Полиция направлена к горящему рынку в Ростове-на-Дону для оцепления территории, наряды ДПС обеспечат проезд спецтехники, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T22:44

2023-11-30T22:44

2023-11-30T22:44

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851759862_0:17:1158:668_1920x0_80_0_0_9a60abbf7bbb9058486941d07debec71.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Полиция направлена к горящему рынку в Ростове-на-Дону для оцепления территории, наряды ДПС обеспечат проезд спецтехники, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области. В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 1,5 тысячи "квадратов". Возгоранию присвоен третий ранг. "В район рынка в Первомайском районе, где в настоящее время спасатели борются с огнем, направлены наряды полиции для обеспечения оцепления территории, а также наряды ДПС для обеспечения отвода транспорта и беспрепятственного проезда спецтехники", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область