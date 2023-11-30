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Полицию направили к горящему рынку в Ростове-на-Дону
Полицию направили к горящему рынку в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 30.11.2023
Полицию направили к горящему рынку в Ростове-на-Дону
Полиция направлена к горящему рынку в Ростове-на-Дону для оцепления территории, наряды ДПС обеспечат проезд спецтехники, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T22:44
2023-11-30T22:44
2023-11-30T22:44
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Полиция направлена к горящему рынку в Ростове-на-Дону для оцепления территории, наряды ДПС обеспечат проезд спецтехники, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области. В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 1,5 тысячи "квадратов". Возгоранию присвоен третий ранг. "В район рынка в Первомайском районе, где в настоящее время спасатели борются с огнем, направлены наряды полиции для обеспечения оцепления территории, а также наряды ДПС для обеспечения отвода транспорта и беспрепятственного проезда спецтехники", - сказал представитель ведомства.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
Полицию направили к горящему рынку в Ростове-на-Дону
Полицию направили к горящему рынку в Ростове-на-Дону для оцепления территории
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Полиция направлена к горящему рынку в Ростове-на-Дону для оцепления территории, наряды ДПС обеспечат проезд спецтехники, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 1,5 тысячи "квадратов". Возгоранию присвоен третий ранг.
"В район рынка в Первомайском районе, где в настоящее время спасатели борются с огнем, направлены наряды полиции для обеспечения оцепления территории, а также наряды ДПС для обеспечения отвода транспорта и беспрепятственного проезда спецтехники", - сказал представитель ведомства.
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