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На юго-западе Москвы загорелась трансформаторная будка
На юго-западе Москвы загорелась трансформаторная будка - РИА Новости, 30.11.2023
На юго-западе Москвы загорелась трансформаторная будка
Возгорание произошло в трансформаторной будке на юго-западе Москвы, один многоэтажный дом обесточен, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T22:42
2023-11-30T22:42
2023-11-30T22:42
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло в трансформаторной будке на юго-западе Москвы, один многоэтажный дом обесточен, сообщают экстренные службы. "Трансформаторная будка загорелась на улице Винокурова на юго-западе Москвы, один многоэтажный дом обесточен", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
На юго-западе Москвы загорелась трансформаторная будка
На улице Винокурова на юго-западе Москвы загорелась трансформаторная будка
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло в трансформаторной будке на юго-западе Москвы, один многоэтажный дом обесточен, сообщают экстренные службы.
"Трансформаторная будка загорелась на улице Винокурова на юго-западе Москвы, один многоэтажный дом обесточен", - говорится в сообщении.
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