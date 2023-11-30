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На юго-западе Москвы загорелась трансформаторная будка - РИА Новости, 30.11.2023
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22:42 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/pozhar-1913036222.html
На юго-западе Москвы загорелась трансформаторная будка
На юго-западе Москвы загорелась трансформаторная будка - РИА Новости, 30.11.2023
На юго-западе Москвы загорелась трансформаторная будка
Возгорание произошло в трансформаторной будке на юго-западе Москвы, один многоэтажный дом обесточен, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T22:42
2023-11-30T22:42
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло в трансформаторной будке на юго-западе Москвы, один многоэтажный дом обесточен, сообщают экстренные службы. "Трансформаторная будка загорелась на улице Винокурова на юго-западе Москвы, один многоэтажный дом обесточен", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юго-западе Москвы загорелась трансформаторная будка

На улице Винокурова на юго-западе Москвы загорелась трансформаторная будка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло в трансформаторной будке на юго-западе Москвы, один многоэтажный дом обесточен, сообщают экстренные службы.
"Трансформаторная будка загорелась на улице Винокурова на юго-западе Москвы, один многоэтажный дом обесточен", - говорится в сообщении.
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