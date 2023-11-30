https://ria.ru/20231130/pozhar-1913036222.html

На юго-западе Москвы загорелась трансформаторная будка

На юго-западе Москвы загорелась трансформаторная будка - РИА Новости, 30.11.2023

На юго-западе Москвы загорелась трансформаторная будка

Возгорание произошло в трансформаторной будке на юго-западе Москвы, один многоэтажный дом обесточен, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T22:42

2023-11-30T22:42

2023-11-30T22:42

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло в трансформаторной будке на юго-западе Москвы, один многоэтажный дом обесточен, сообщают экстренные службы. "Трансформаторная будка загорелась на улице Винокурова на юго-западе Москвы, один многоэтажный дом обесточен", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230516/pozhary-1872188255.html

москва

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2023

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происшествия, москва