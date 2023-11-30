https://ria.ru/20231130/pozhar-1913035938.html

МЧС рассказало об осложнениях при тушении пожара на рынке в Ростове-на-Дону

МЧС рассказало об осложнениях при тушении пожара на рынке в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 30.11.2023

МЧС рассказало об осложнениях при тушении пожара на рынке в Ростове-на-Дону

Тушение пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону осложняется плотной застройкой и быстрым распространением огня, говорится в сообщении ГУМЧС России по... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T22:40

2023-11-30T22:40

2023-11-30T22:40

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Тушение пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону осложняется плотной застройкой и быстрым распространением огня, говорится в сообщении ГУМЧС России по Ростовской области. В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 1,5 тысячи "квадратов". Возгоранию присвоен 3 ранг. "Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня", - сказано в сообщении. Пожар тушат 113 человек и 33 единицы техники. В октябре 2018 года крупный пожар произошел рынке "Восточный", расположенном по соседству с рынком "Белый Темер". Оба рынка в народе называют "Темерник". Тогда пожару была присвоена четвертая категория сложности. Выгорело около 6 тысяч квадратных метров. Никто не пострадал. При этом сгорело более 500 контейнеров с вещами, сумма ущерба составила около 200 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростов