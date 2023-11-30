https://ria.ru/20231130/pozhar-1913031700.html

После пожара на рынке в Ростове-на-Дону организовали проверку

После пожара на рынке в Ростове-на-Дону организовали проверку - РИА Новости, 30.11.2023

После пожара на рынке в Ростове-на-Дону организовали проверку

Прокуратура организовала проверку из-за крупного пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель надзорного ведомства. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T22:00

2023-11-30T22:00

2023-11-30T22:14

ростов-на-дону

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку из-за крупного пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель надзорного ведомства.Вещевые павильоны загорелись на рынке на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону в четверг вечером. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий ранг."Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов", - сказал представитель прокуратуры Ростовской области.

https://ria.ru/20230622/pozhary-1879766888.html

ростов-на-дону

ростовская область

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ростов-на-дону, происшествия, ростовская область