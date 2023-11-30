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После пожара на рынке в Ростове-на-Дону организовали проверку - РИА Новости, 30.11.2023
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22:00 30.11.2023 (обновлено: 22:14 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/pozhar-1913031700.html
После пожара на рынке в Ростове-на-Дону организовали проверку
После пожара на рынке в Ростове-на-Дону организовали проверку - РИА Новости, 30.11.2023
После пожара на рынке в Ростове-на-Дону организовали проверку
Прокуратура организовала проверку из-за крупного пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель надзорного ведомства. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T22:00
2023-11-30T22:14
ростов-на-дону
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку из-за крупного пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель надзорного ведомства.Вещевые павильоны загорелись на рынке на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону в четверг вечером. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий ранг."Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов", - сказал представитель прокуратуры Ростовской области.
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ростов-на-дону
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ростов-на-дону, происшествия, ростовская область
Ростов-на-Дону, Происшествия, Ростовская область
После пожара на рынке в Ростове-на-Дону организовали проверку

Прокуратура организовала проверку после пожара на рынке в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку из-за крупного пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель надзорного ведомства.
Вещевые павильоны загорелись на рынке на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону в четверг вечером. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий ранг.
"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов", - сказал представитель прокуратуры Ростовской области.
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Ростов-на-ДонуПроисшествияРостовская область
 
 
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