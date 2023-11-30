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В Ростове-на-Дону на рынке загорелись торговые павильоны
В Ростове-на-Дону на рынке загорелись торговые павильоны - РИА Новости, 30.11.2023
В Ростове-на-Дону на рынке загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны загорелись на рынке в Ростове-на-Дону на 400 квадратных метрах, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T21:28
2023-11-30T21:28
2023-11-30T21:51
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Торговые павильоны загорелись на рынке в Ростове-на-Дону на 400 квадратных метрах, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "Поступило сообщение о загорании торговых павильонов на улице Миронова 12/5", - сказал он, уточнив, что по данному адресу находится рынок. По оперативным данным, площадь пожара 400 квадратных метров.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону на рынке загорелись торговые павильоны
ГУМЧС: в Ростове-на-Дону рынке загорелись торговые павильоны
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Торговые павильоны загорелись на рынке в Ростове-на-Дону на 400 квадратных метрах, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
"Поступило сообщение о загорании торговых павильонов на улице Миронова 12/5", - сказал он, уточнив, что по данному адресу находится рынок.
По оперативным данным, площадь пожара 400 квадратных метров.
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