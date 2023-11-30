Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону на рынке загорелись торговые павильоны - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 30.11.2023 (обновлено: 21:51 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/pozhar-1913027672.html
В Ростове-на-Дону на рынке загорелись торговые павильоны
В Ростове-на-Дону на рынке загорелись торговые павильоны - РИА Новости, 30.11.2023
В Ростове-на-Дону на рынке загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны загорелись на рынке в Ростове-на-Дону на 400 квадратных метрах, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T21:28
2023-11-30T21:51
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851759862_0:17:1158:668_1920x0_80_0_0_9a60abbf7bbb9058486941d07debec71.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Торговые павильоны загорелись на рынке в Ростове-на-Дону на 400 квадратных метрах, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "Поступило сообщение о загорании торговых павильонов на улице Миронова 12/5", - сказал он, уточнив, что по данному адресу находится рынок. По оперативным данным, площадь пожара 400 квадратных метров.
https://ria.ru/20231130/pozhary-1912840334.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851759862_40:0:941:676_1920x0_80_0_0_84641c3f82bc1efe9ac18260158f3cc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону на рынке загорелись торговые павильоны

ГУМЧС: в Ростове-на-Дону рынке загорелись торговые павильоны

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожарная машина сотрудников МЧС РФ
Пожарная машина сотрудников МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Пожарная машина сотрудников МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Торговые павильоны загорелись на рынке в Ростове-на-Дону на 400 квадратных метрах, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
"Поступило сообщение о загорании торговых павильонов на улице Миронова 12/5", - сказал он, уточнив, что по данному адресу находится рынок.
По оперативным данным, площадь пожара 400 квадратных метров.
Сотрудники полиции у хостела в Алма-Ате, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Крупные пожары в гостиницах и хостелах в мире в 2021-2023 годах
Вчера, 11:08
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала