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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.11.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении за сутки уничтожили до 55 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:14
2023-11-30T14:14
2023-11-30T14:23
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за сутки уничтожили до 55 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 55 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 55 военных на Херсонском направлении