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Шесть поликлиник отремонтируют в Астраханской области в 2024 году
Шесть поликлиник отремонтируют в Астраханской области в 2024 году - РИА Новости, 30.11.2023
Шесть поликлиник отремонтируют в Астраханской области в 2024 году
Шесть поликлиник планируется отремонтировать в Астраханской области в 2024 году, рассказала первый заместитель министра здравоохранения региона Светлана... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:07
2023-11-30T17:07
2023-11-30T17:07
астраханская область
астраханская область
камызякский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Шесть поликлиник планируется отремонтировать в Астраханской области в 2024 году, рассказала первый заместитель министра здравоохранения региона Светлана Смирнова в ходе прямого эфира с Центром управления регионом. По ее данным, в Астраханской области реализуется федеральный проект "Модернизация первичного звена" национального проекта "Здравоохранение". В рамках него с 2021 года в регионе построили 16 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), также в 33 объектах выполнили капитальный ремонт. "В 2024 году в планах сделать ремонт следующих медицинских учреждений: поликлиника №5, филиал на улице Полякова; поликлиника №3, детский филиал на улице Савушкина; поликлиника №2, детский филиал на улице Аксакова; две взрослые и одна детская поликлиники в Ахтубинске", - сказала Смирнова. Она добавила, что также в муниципалитетах будут построены новые ФАПы. В Приволжском районе они появятся в сёлах Водяновка и Кулаковка. В Камызякском районе – в сёлах Трёхизбинка, Гандурино, Жан-Аул, Затон.
https://ria.ru/20231020/dokhody-1903998789.html
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астраханская область, камызякский район, приволжский район
Астраханская область, Астраханская область, Камызякский район, Приволжский район
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Шесть поликлиник планируется отремонтировать в Астраханской области в 2024 году, рассказала первый заместитель министра здравоохранения региона Светлана Смирнова в ходе прямого эфира с Центром управления регионом.
По ее данным, в Астраханской области реализуется федеральный проект "Модернизация первичного звена" национального проекта "Здравоохранение". В рамках него с 2021 года в регионе построили 16 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), также в 33 объектах выполнили капитальный ремонт.
"В 2024 году в планах сделать ремонт следующих медицинских учреждений: поликлиника №5, филиал на улице Полякова; поликлиника №3, детский филиал на улице Савушкина; поликлиника №2, детский филиал на улице Аксакова; две взрослые и одна детская поликлиники в Ахтубинске", - сказала Смирнова.
Она добавила, что также в муниципалитетах будут построены новые ФАПы. В Приволжском районе
они появятся в сёлах Водяновка и Кулаковка. В Камызякском районе
– в сёлах Трёхизбинка, Гандурино, Жан-Аул, Затон.
Доходы бюджета Астраханской области в 2024 году увеличатся на 7,5%