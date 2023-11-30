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Почти 160 тысяч человек остаются без света в южных регионах России - РИА Новости, 30.11.2023
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09:59 30.11.2023 (обновлено: 11:08 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/pogoda-1912814104.html
Почти 160 тысяч человек остаются без света в южных регионах России
Почти 160 тысяч человек остаются без света в южных регионах России - РИА Новости, 30.11.2023
Почти 160 тысяч человек остаются без света в южных регионах России
На юге России почти 160 тысяч человек остаются без света из-за непогоды и ураганного ветра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:59
2023-11-30T11:08
происшествия
жкх
россия
севастополь
донецкая народная республика
сильный шторм на черноморском побережье россии
погода
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. На юге России почти 160 тысяч человек остаются без света из-за непогоды и ураганного ветра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. &quot;На 6:00 мск четверга в 320 населенных пунктах на территории 52 муниципальных образований Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР и Херсонской области остаются без электроснабжения 3,45 тысячи жилых домов, в которых проживают свыше 159,2 тысячи человек&quot;, — сказал он.Накануне эта цифра превышала 263 тысячи человек.К ликвидации аварий в пострадавших регионах привлечены более 460 бригад, добавил собеседник агентства.Мощный циклон прошел по южным регионам России в конце прошлой недели. Он принес ливни и ветер ураганной силы до 40 метров в секунду. На Черноморское побережье обрушился сильный шторм. В некоторых районах Краснодарского края выпала месячная норма осадков, в Крыму непогода причинила ущерб на более чем 1,3 миллиарда рублей. Накануне вечером в Крыму вновь разбушевалась стихия.
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россия
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происшествия, жкх, россия, севастополь, донецкая народная республика, сильный шторм на черноморском побережье россии, погода
Происшествия, ЖКХ, Россия, Севастополь, Донецкая Народная Республика, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Погода
Почти 160 тысяч человек остаются без света в южных регионах России

В пяти южных регионах РФ из-за непогоды 159 тысяч человек остаются без света

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЗаснеженная открытая веранда кафе в Симферополе
Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. На юге России почти 160 тысяч человек остаются без света из-за непогоды и ураганного ветра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"На 6:00 мск четверга в 320 населенных пунктах на территории 52 муниципальных образований Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР и Херсонской области остаются без электроснабжения 3,45 тысячи жилых домов, в которых проживают свыше 159,2 тысячи человек", — сказал он.

Накануне эта цифра превышала 263 тысячи человек.
К ликвидации аварий в пострадавших регионах привлечены более 460 бригад, добавил собеседник агентства.
Мощный циклон прошел по южным регионам России в конце прошлой недели. Он принес ливни и ветер ураганной силы до 40 метров в секунду. На Черноморское побережье обрушился сильный шторм. В некоторых районах Краснодарского края выпала месячная норма осадков, в Крыму непогода причинила ущерб на более чем 1,3 миллиарда рублей. Накануне вечером в Крыму вновь разбушевалась стихия.
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