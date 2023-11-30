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Почти 160 тысяч человек остаются без света в южных регионах России

Почти 160 тысяч человек остаются без света в южных регионах России - РИА Новости, 30.11.2023

Почти 160 тысяч человек остаются без света в южных регионах России

На юге России почти 160 тысяч человек остаются без света из-за непогоды и ураганного ветра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T09:59

2023-11-30T09:59

2023-11-30T11:08

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жкх

россия

севастополь

донецкая народная республика

сильный шторм на черноморском побережье россии

погода

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. На юге России почти 160 тысяч человек остаются без света из-за непогоды и ураганного ветра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На 6:00 мск четверга в 320 населенных пунктах на территории 52 муниципальных образований Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР и Херсонской области остаются без электроснабжения 3,45 тысячи жилых домов, в которых проживают свыше 159,2 тысячи человек", — сказал он.Накануне эта цифра превышала 263 тысячи человек.К ликвидации аварий в пострадавших регионах привлечены более 460 бригад, добавил собеседник агентства.Мощный циклон прошел по южным регионам России в конце прошлой недели. Он принес ливни и ветер ураганной силы до 40 метров в секунду. На Черноморское побережье обрушился сильный шторм. В некоторых районах Краснодарского края выпала месячная норма осадков, в Крыму непогода причинила ущерб на более чем 1,3 миллиарда рублей. Накануне вечером в Крыму вновь разбушевалась стихия.

https://ria.ru/20231129/sneg-1912644786.html

россия

севастополь

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происшествия, жкх, россия, севастополь, донецкая народная республика, сильный шторм на черноморском побережье россии, погода