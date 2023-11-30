https://ria.ru/20231130/poezd-1912803896.html

В Бурятии в тоннеле загорелся вагон поезда

В Бурятии в тоннеле загорелся вагон поезда - РИА Новости, 30.11.2023

В Бурятии в тоннеле загорелся вагон поезда

Вагон в составе грузового поезда загорелся на перегоне Итыкит - Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю в... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T08:54

2023-11-30T08:54

2023-11-30T13:07

происшествия

восточно-сибирская железная дорога

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 30 ноя - РИА Новости. Вагон в составе грузового поезда загорелся на перегоне Итыкит - Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю в Бурятии, пострадавших нет, сообщает пресс-служба восточно-сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале. "По предварительной информации, 29 ноября 2023 года в ночное время на перегоне Итыкит - Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю произошло возгорание вагона в составе грузового поезда. Для ликвидации последствий возгорания задействованы восстановительные и пожарные поезда. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. По факту возгорания транспортной прокуратурой организована проверка, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.В единой дежурно-диспетчерской службе по Муйскому району РИА Новости сообщили, что движение поездов организовано по обходному участку, задержек нет.

https://ria.ru/20231122/poezd-1911109670.html

республика бурятия

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происшествия, восточно-сибирская железная дорога, республика бурятия