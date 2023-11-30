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В Бурятии в тоннеле загорелся вагон поезда - РИА Новости, 30.11.2023
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08:54 30.11.2023 (обновлено: 13:07 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/poezd-1912803896.html
В Бурятии в тоннеле загорелся вагон поезда
В Бурятии в тоннеле загорелся вагон поезда - РИА Новости, 30.11.2023
В Бурятии в тоннеле загорелся вагон поезда
Вагон в составе грузового поезда загорелся на перегоне Итыкит - Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T08:54
2023-11-30T13:07
происшествия
восточно-сибирская железная дорога
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 30 ноя - РИА Новости. Вагон в составе грузового поезда загорелся на перегоне Итыкит - Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю в Бурятии, пострадавших нет, сообщает пресс-служба восточно-сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале. "По предварительной информации, 29 ноября 2023 года в ночное время на перегоне Итыкит - Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю произошло возгорание вагона в составе грузового поезда. Для ликвидации последствий возгорания задействованы восстановительные и пожарные поезда. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. По факту возгорания транспортной прокуратурой организована проверка, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.В единой дежурно-диспетчерской службе по Муйскому району РИА Новости сообщили, что движение поездов организовано по обходному участку, задержек нет.
https://ria.ru/20231122/poezd-1911109670.html
республика бурятия
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происшествия, восточно-сибирская железная дорога, республика бурятия
Происшествия, Восточно-Сибирская железная дорога, Республика Бурятия
В Бурятии в тоннеле загорелся вагон поезда

В Северомуйском тоннеле ВСЖД в Бурятии загорелся вагон грузового поезда

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСеверомуйский тоннель
Северомуйский тоннель - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Северомуйский тоннель. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 30 ноя - РИА Новости. Вагон в составе грузового поезда загорелся на перегоне Итыкит - Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю в Бурятии, пострадавших нет, сообщает пресс-служба восточно-сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.
"По предварительной информации, 29 ноября 2023 года в ночное время на перегоне Итыкит - Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю произошло возгорание вагона в составе грузового поезда. Для ликвидации последствий возгорания задействованы восстановительные и пожарные поезда. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По факту возгорания транспортной прокуратурой организована проверка, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
В единой дежурно-диспетчерской службе по Муйскому району РИА Новости сообщили, что движение поездов организовано по обходному участку, задержек нет.
Место столкновения поездов в Ульяновской области. 22 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
В Ульяновской области поезд столкнулся с тепловозом, есть пострадавшие
22 ноября, 16:36
 
ПроисшествияВосточно-Сибирская железная дорогаРеспублика Бурятия
 
 
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