https://ria.ru/20231130/podderzhka-1912940788.html

Азаров: поддержка семей с детьми увеличится на 14,8 миллиарда рублей

Азаров: поддержка семей с детьми увеличится на 14,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.11.2023

Азаров: поддержка семей с детьми увеличится на 14,8 миллиарда рублей

В следующем году Самарская область дополнительно направит на меры поддержки семей с детьми 14,8 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:55

2023-11-30T15:55

2023-11-30T15:55

самарская область

дмитрий азаров

поддержка

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В следующем году Самарская область дополнительно направит на меры поддержки семей с детьми 14,8 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров корреспонденту РИА Новости. Заявление прозвучало на Международной выставке-форуме "Россия", где открылись Дни Самарской области. "По уровню поддержки семей с детьми мы вплотную приблизимся к планке 50 миллиардов рублей в год", - заявил Азаров. Также губернатор упомянул, что разрабатывается план мероприятий и дополнительных событий, которые объединят семьи и династии. Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин постановил провести в России Год семьи в 2024 году, это следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю: 1. Провести в 2024 году в Российской Федерации Год семьи", — говорится в документе. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231129/vystavka-1912752076.html

самарская область

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Артем Смирнов

самарская область, дмитрий азаров, поддержка