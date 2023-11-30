https://ria.ru/20231130/podderzhka-1912940788.html
Азаров: поддержка семей с детьми увеличится на 14,8 миллиарда рублей
Азаров: поддержка семей с детьми увеличится на 14,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.11.2023
Азаров: поддержка семей с детьми увеличится на 14,8 миллиарда рублей
В следующем году Самарская область дополнительно направит на меры поддержки семей с детьми 14,8 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:55
2023-11-30T15:55
2023-11-30T15:55
самарская область
дмитрий азаров
поддержка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В следующем году Самарская область дополнительно направит на меры поддержки семей с детьми 14,8 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров корреспонденту РИА Новости. Заявление прозвучало на Международной выставке-форуме "Россия", где открылись Дни Самарской области. "По уровню поддержки семей с детьми мы вплотную приблизимся к планке 50 миллиардов рублей в год", - заявил Азаров. Также губернатор упомянул, что разрабатывается план мероприятий и дополнительных событий, которые объединят семьи и династии. Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин постановил провести в России Год семьи в 2024 году, это следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю: 1. Провести в 2024 году в Российской Федерации Год семьи", — говорится в документе. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231129/vystavka-1912752076.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, дмитрий азаров, поддержка
Самарская область, Дмитрий Азаров, поддержка
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В следующем году Самарская область дополнительно направит на меры поддержки семей с детьми 14,8 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров корреспонденту РИА Новости.
Заявление прозвучало на Международной выставке-форуме "Россия", где открылись Дни Самарской области
.
"По уровню поддержки семей с детьми мы вплотную приблизимся к планке 50 миллиардов рублей в год", - заявил Азаров.
Также губернатор упомянул, что разрабатывается план мероприятий и дополнительных событий, которые объединят семьи и династии.
Азаров представил достижения Самарской области на выставке "Россия"
Ранее сообщалось
, что президент Владимир Путин
постановил провести в России
Год семьи в 2024 году, это следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю: 1. Провести в 2024 году в Российской Федерации Год семьи", — говорится в документе.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.