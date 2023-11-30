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Пленный матрос рассказал о подготовке морпехов ВСУ в британском Лидсе

Пленный матрос рассказал о подготовке морпехов ВСУ в британском Лидсе - РИА Новости, 30.11.2023

Пленный матрос рассказал о подготовке морпехов ВСУ в британском Лидсе

Канадские инструктора обучают украинских морских пехотинцев стрельбе из АК-74 на военной базе около Лидса в Великобритании, сообщил РИА Новости пленный... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T18:40

2023-11-30T18:40

2023-11-30T18:42

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ГЕНИЧЕСК, 30 ноя - РИА Новости. Канадские инструктора обучают украинских морских пехотинцев стрельбе из АК-74 на военной базе около Лидса в Великобритании, сообщил РИА Новости пленный украинский матрос из 38-й бригады морской пехоты ВСУ Руслан Нестерюк. "Обучение проходил… в Великобритании. В поселке Лидс. Инструктора у нас были из Канады. Нас прибыло 100 человек. Обучались стрельбе из автомата Калашникова", - рассказал РИА Новости военнопленный. Нестерюк сдался в плен российской армии 22 ноября в Херсонской области на левом берегу Днепра. Морпех сообщил, что решение сдаться в плен он принял после десантирования под Крынки. Морпех узнал об алгоритме сдачи из аудиообращения ВС РФ, которое транслировалось на передовой.

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в мире, лидс, великобритания, канада, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф