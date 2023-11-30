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Пленный матрос рассказал о подготовке морпехов ВСУ в британском Лидсе - РИА Новости, 30.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 30.11.2023 (обновлено: 18:42 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/plennyy-1912993983.html
Пленный матрос рассказал о подготовке морпехов ВСУ в британском Лидсе
Пленный матрос рассказал о подготовке морпехов ВСУ в британском Лидсе - РИА Новости, 30.11.2023
Пленный матрос рассказал о подготовке морпехов ВСУ в британском Лидсе
Канадские инструктора обучают украинских морских пехотинцев стрельбе из АК-74 на военной базе около Лидса в Великобритании, сообщил РИА Новости пленный... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:40
2023-11-30T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
лидс
великобритания
канада
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 30 ноя - РИА Новости. Канадские инструктора обучают украинских морских пехотинцев стрельбе из АК-74 на военной базе около Лидса в Великобритании, сообщил РИА Новости пленный украинский матрос из 38-й бригады морской пехоты ВСУ Руслан Нестерюк. "Обучение проходил… в Великобритании. В поселке Лидс. Инструктора у нас были из Канады. Нас прибыло 100 человек. Обучались стрельбе из автомата Калашникова", - рассказал РИА Новости военнопленный. Нестерюк сдался в плен российской армии 22 ноября в Херсонской области на левом берегу Днепра. Морпех сообщил, что решение сдаться в плен он принял после десантирования под Крынки. Морпех узнал об алгоритме сдачи из аудиообращения ВС РФ, которое транслировалось на передовой.
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в мире, лидс, великобритания, канада, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лидс, Великобритания, Канада, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пленный матрос рассказал о подготовке морпехов ВСУ в британском Лидсе

Пленный матрос ВСУ: канадцы готовят украинских морпехов в британском Лидсе

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 30 ноя - РИА Новости. Канадские инструктора обучают украинских морских пехотинцев стрельбе из АК-74 на военной базе около Лидса в Великобритании, сообщил РИА Новости пленный украинский матрос из 38-й бригады морской пехоты ВСУ Руслан Нестерюк.
"Обучение проходил… в Великобритании. В поселке Лидс. Инструктора у нас были из Канады. Нас прибыло 100 человек. Обучались стрельбе из автомата Калашникова", - рассказал РИА Новости военнопленный.
Нестерюк сдался в плен российской армии 22 ноября в Херсонской области на левом берегу Днепра. Морпех сообщил, что решение сдаться в плен он принял после десантирования под Крынки. Морпех узнал об алгоритме сдачи из аудиообращения ВС РФ, которое транслировалось на передовой.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:39
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛидсВеликобританияКанадаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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