https://ria.ru/20231130/pivo-1912817220.html

Комитет ГД поддержал право регионов запрещать продажу пива в наливайках

Комитет ГД поддержал право регионов запрещать продажу пива в наливайках - РИА Новости, 30.11.2023

Комитет ГД поддержал право регионов запрещать продажу пива в наливайках

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о предоставлении регионам права запрещать на своей территории... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:02

2023-11-30T10:02

2023-11-30T10:02

общество

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о предоставлении регионам права запрещать на своей территории розничную продажу пива, медовухи и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках". На рассмотрение Думы его планируется вынести 5 декабря. Принятие законопроекта, по мнению комитета, позволит пресечь практику, когда одни и те же точки днем торгуют пивом и пивными напитками, а ночью работают как кафе, а также "предотвратить ситуации, связанные с массовым отравлением суррогатной алкогольной продукцией, такой как "Мистер Сидр". Документ внесен группой сенаторов и депутатов. Он разрешает регионам своими законами не только ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, но и запрещать таким точкам отдельно торговать в розницу пивом и пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой. Субъекты РФ смогут законодательно установить, что продавать такие напитки (в том числе в многоквартирных домах и рядом с ними) смогут только рестораны, бары, кафе и буфеты. Помимо этого, законопроект запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями госстандартов и техрегламентов. Также запрещается использовать в наименовании алкогольной продукции информацию, вводящую потребителей в заблуждение, относительно ее природы, свойств, состава, количества, срока годности и т.д.

https://ria.ru/20231116/gosduma-1909804687.html

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общество, россия, госдума рф