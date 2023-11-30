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Литва за сутки пропустила 52 грузовика из Калининградской области - РИА Новости, 30.11.2023
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10:43 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/perevozki-1912830607.html
Литва за сутки пропустила 52 грузовика из Калининградской области
Литва за сутки пропустила 52 грузовика из Калининградской области - РИА Новости, 30.11.2023
Литва за сутки пропустила 52 грузовика из Калининградской области
Литва за сутки пропустила 52 грузовика через пункт с Калининградской областью, что в три раза ниже проектной пропускной способности, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:43
2023-11-30T10:43
калининградская область
антон алиханов
литва
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Литва за сутки пропустила 52 грузовика через пункт с Калининградской областью, что в три раза ниже проектной пропускной способности, сообщил губернатор региона Антон Алиханов в Telegram-канале. Пресс-служба Калининградской таможни ранее сообщала, что очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, составила 216 машин, 190 ожидают оформления, 26 находятся на нейтральной полосе. "Литва за сутки пропустила всего 52 грузовые машины через пункт пропуска с Калининградской областью. Это в три раза ниже проектной пропускной способности", - написал Алиханов. Губернатор добавил, что на границе формируются очереди из грузовиков.
https://ria.ru/20231128/granitsa-1912499636.html
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калининградская область, антон алиханов, литва, в мире
Калининградская область, Антон Алиханов, Литва, В мире
Литва за сутки пропустила 52 грузовика из Калининградской области

Алиханов: Литва за сутки пропустила всего 52 фуры из Калининградской области

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОчереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Литва за сутки пропустила 52 грузовика через пункт с Калининградской областью, что в три раза ниже проектной пропускной способности, сообщил губернатор региона Антон Алиханов в Telegram-канале.
Пресс-служба Калининградской таможни ранее сообщала, что очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, составила 216 машин, 190 ожидают оформления, 26 находятся на нейтральной полосе.
"Литва за сутки пропустила всего 52 грузовые машины через пункт пропуска с Калининградской областью. Это в три раза ниже проектной пропускной способности", - написал Алиханов.
Губернатор добавил, что на границе формируются очереди из грузовиков.
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Калининградская областьАнтон АлихановЛитваВ мире
 
 
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