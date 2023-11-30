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Литва за сутки пропустила 52 грузовика из Калининградской области

Литва за сутки пропустила 52 грузовика из Калининградской области - РИА Новости, 30.11.2023

Литва за сутки пропустила 52 грузовика из Калининградской области

Литва за сутки пропустила 52 грузовика через пункт с Калининградской областью, что в три раза ниже проектной пропускной способности, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:43

2023-11-30T10:43

2023-11-30T10:43

калининградская область

антон алиханов

литва

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Литва за сутки пропустила 52 грузовика через пункт с Калининградской областью, что в три раза ниже проектной пропускной способности, сообщил губернатор региона Антон Алиханов в Telegram-канале. Пресс-служба Калининградской таможни ранее сообщала, что очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, составила 216 машин, 190 ожидают оформления, 26 находятся на нейтральной полосе. "Литва за сутки пропустила всего 52 грузовые машины через пункт пропуска с Калининградской областью. Это в три раза ниже проектной пропускной способности", - написал Алиханов. Губернатор добавил, что на границе формируются очереди из грузовиков.

https://ria.ru/20231128/granitsa-1912499636.html

калининградская область

литва

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Ольга Фомченкова

калининградская область, антон алиханов, литва, в мире