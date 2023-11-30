Глава МИД Австрии сделал дерзкое заявление о России
Глава МИД Австрии назвал отказ Запада от переговоров с РФ опасным
© AP Photo / Lisa LeutnerМинистр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг
© AP Photo / Lisa Leutner
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Запад не должен отказываться от переговоров с Россией, цитирует главу МИД Австрии Александра Шалленберга издание Puls24.
"Мы, Запад, не должны бояться сесть за стол переговоров с русскими. Я считаю, что тенденция копаться в наших собственных эхо-камерах во внешней политике опасна для жизни", — отметил он.
"Мы, Запад, не должны бояться сесть за стол переговоров с русскими. Я считаю, что тенденция копаться в наших собственных эхо-камерах во внешней политике опасна для жизни", — отметил он.
Кроме того, он приветствовал решение Северной Македонии обеспечить присутствие главы МИД России Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье.
Так же он добавил, что ОБСЕ все еще находится в кризисе, но признал важность организации.
Изначально ожидалось, что борт Лаврова полетит через Болгарию. Однако София отказалась впускать на территорию страны представителя министерства Марию Захарову. В итоге борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию.
На встрече в Скопье у главы дипведомства могут состоятся двусторонние и многосторонние контакты. По словам Лаврова, такие запросы поступили, но в МИД не уточнили, с кем именно.
Так же он добавил, что ОБСЕ все еще находится в кризисе, но признал важность организации.
Изначально ожидалось, что борт Лаврова полетит через Болгарию. Однако София отказалась впускать на территорию страны представителя министерства Марию Захарову. В итоге борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию.
На встрече в Скопье у главы дипведомства могут состоятся двусторонние и многосторонние контакты. По словам Лаврова, такие запросы поступили, но в МИД не уточнили, с кем именно.