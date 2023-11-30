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Глава МИД Австрии сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 30.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:12 30.11.2023 (обновлено: 09:34 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/peregovory-1912805991.html
Глава МИД Австрии сделал дерзкое заявление о России
Глава МИД Австрии сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 30.11.2023
Глава МИД Австрии сделал дерзкое заявление о России
Запад не должен отказываться от переговоров с Россией, цитирует главу МИД Австрии Александра Шалленберга издание Puls24. "Мы, Запад, не должны бояться сесть за... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:12
2023-11-30T09:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
скопье
северная македония
обсе
австрия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Запад не должен отказываться от переговоров с Россией, цитирует главу МИД Австрии Александра Шалленберга издание Puls24. "Мы, Запад, не должны бояться сесть за стол переговоров с русскими. Я считаю, что тенденция копаться в наших собственных эхо-камерах во внешней политике опасна для жизни", — отметил он. Кроме того, он приветствовал решение Северной Македонии обеспечить присутствие главы МИД России Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье. Так же он добавил, что ОБСЕ все еще находится в кризисе, но признал важность организации.Изначально ожидалось, что борт Лаврова полетит через Болгарию. Однако София отказалась впускать на территорию страны представителя министерства Марию Захарову. В итоге борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию.На встрече в Скопье у главы дипведомства могут состоятся двусторонние и многосторонние контакты. По словам Лаврова, такие запросы поступили, но в МИД не уточнили, с кем именно.
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912802369.html
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
россия
скопье
северная македония
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в мире, россия, скопье, северная македония, обсе, австрия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Скопье, Северная Македония, ОБСЕ, Австрия
Глава МИД Австрии сделал дерзкое заявление о России

Глава МИД Австрии назвал отказ Запада от переговоров с РФ опасным

© AP Photo / Lisa LeutnerМинистр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Lisa Leutner
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Запад не должен отказываться от переговоров с Россией, цитирует главу МИД Австрии Александра Шалленберга издание Puls24.

"Мы, Запад, не должны бояться сесть за стол переговоров с русскими. Я считаю, что тенденция копаться в наших собственных эхо-камерах во внешней политике опасна для жизни", — отметил он.
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Кроме того, он приветствовал решение Северной Македонии обеспечить присутствие главы МИД России Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье.

Так же он добавил, что ОБСЕ все еще находится в кризисе, но признал важность организации.

Изначально ожидалось, что борт Лаврова полетит через Болгарию. Однако София отказалась впускать на территорию страны представителя министерства Марию Захарову. В итоге борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию.

На встрече в Скопье у главы дипведомства могут состоятся двусторонние и многосторонние контакты. По словам Лаврова, такие запросы поступили, но в МИД не уточнили, с кем именно.
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