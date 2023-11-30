https://ria.ru/20231130/peregovory-1912805991.html

Глава МИД Австрии сделал дерзкое заявление о России

Глава МИД Австрии сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 30.11.2023

Глава МИД Австрии сделал дерзкое заявление о России

Запад не должен отказываться от переговоров с Россией, цитирует главу МИД Австрии Александра Шалленберга издание Puls24. "Мы, Запад, не должны бояться сесть за... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T09:12

2023-11-30T09:12

2023-11-30T09:34

специальная военная операция на украине

в мире

россия

скопье

северная македония

обсе

австрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911243873_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_357df8d4ad34a1d873a9d03db9a374a5.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Запад не должен отказываться от переговоров с Россией, цитирует главу МИД Австрии Александра Шалленберга издание Puls24. "Мы, Запад, не должны бояться сесть за стол переговоров с русскими. Я считаю, что тенденция копаться в наших собственных эхо-камерах во внешней политике опасна для жизни", — отметил он. Кроме того, он приветствовал решение Северной Македонии обеспечить присутствие главы МИД России Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье. Так же он добавил, что ОБСЕ все еще находится в кризисе, но признал важность организации.Изначально ожидалось, что борт Лаврова полетит через Болгарию. Однако София отказалась впускать на территорию страны представителя министерства Марию Захарову. В итоге борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию.На встрече в Скопье у главы дипведомства могут состоятся двусторонние и многосторонние контакты. По словам Лаврова, такие запросы поступили, но в МИД не уточнили, с кем именно.

https://ria.ru/20231130/ukraina-1912802369.html

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

россия

скопье

северная македония

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, скопье, северная македония, обсе, австрия