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Стало известно, как пенсионеров и их доход пересчитают с 1 декабря - РИА Новости, 30.11.2023
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02:15 30.11.2023 (обновлено: 13:10 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/pensiya-1912779978.html
Стало известно, как пенсионеров и их доход пересчитают с 1 декабря
Стало известно, как пенсионеров и их доход пересчитают с 1 декабря - РИА Новости, 30.11.2023
Стало известно, как пенсионеров и их доход пересчитают с 1 декабря
Росстат с 1 декабря усовершенствует методику статистического учета пенсионеров и их доходов, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент экономического... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T02:15
2023-11-30T13:10
общество
россия
андрей гиринский
федеральная служба государственной статистики (росстат)
рудн
пенсии
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Росстат с 1 декабря усовершенствует методику статистического учета пенсионеров и их доходов, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Он напомнил, что подписанный в середине ноября приказ Росстата регламентирует некоторые формы учета данных. Это, в частности, "N94 Пенсии" — краткая форма, "Пенсии-Н", которая содержит данные о неработающих пенсионерах, и "94 Пенсии-Р" с информацией о работающих пенсионерах.“Обновления позволят точнее оценить нагрузку по пенсионным выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе”, — пояснил Гиринский.К примеру, на основании этих данных при необходимости можно более точно рассчитать индексацию пенсионных выплат в одном или нескольких регионах.Гиринский добавил, что все данные предоставляются в территориальные органы Социального фонда в заполненном и оформленном виде не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным. Информация обрабатывается на основе сведений из лицевых счетов пенсионеров, состоящих на учете в территориальных органах СФР.
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общество, россия, андрей гиринский, федеральная служба государственной статистики (росстат), рудн, пенсии
Общество, Россия, Андрей Гиринский, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), РУДН, Пенсии
Стало известно, как пенсионеров и их доход пересчитают с 1 декабря

Экономист Гиринский: Росстат с 1 декабря улучшит метод учета дохода пенсионеров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Росстат с 1 декабря усовершенствует методику статистического учета пенсионеров и их доходов, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Он напомнил, что подписанный в середине ноября приказ Росстата регламентирует некоторые формы учета данных. Это, в частности, "N94 Пенсии" — краткая форма, "Пенсии-Н", которая содержит данные о неработающих пенсионерах, и "94 Пенсии-Р" с информацией о работающих пенсионерах.
«
“Обновления позволят точнее оценить нагрузку по пенсионным выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе”, — пояснил Гиринский.
К примеру, на основании этих данных при необходимости можно более точно рассчитать индексацию пенсионных выплат в одном или нескольких регионах.
Гиринский добавил, что все данные предоставляются в территориальные органы Социального фонда в заполненном и оформленном виде не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным. Информация обрабатывается на основе сведений из лицевых счетов пенсионеров, состоящих на учете в территориальных органах СФР.
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ОбществоРоссияАндрей ГиринскийФедеральная служба государственной статистики (Росстат)РУДНПенсии
 
 
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