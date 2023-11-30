https://ria.ru/20231130/pensiya-1912779978.html
Стало известно, как пенсионеров и их доход пересчитают с 1 декабря
Стало известно, как пенсионеров и их доход пересчитают с 1 декабря - РИА Новости, 30.11.2023
Стало известно, как пенсионеров и их доход пересчитают с 1 декабря
Росстат с 1 декабря усовершенствует методику статистического учета пенсионеров и их доходов, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент экономического... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T02:15
2023-11-30T02:15
2023-11-30T13:10
общество
россия
андрей гиринский
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Росстат с 1 декабря усовершенствует методику статистического учета пенсионеров и их доходов, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Он напомнил, что подписанный в середине ноября приказ Росстата регламентирует некоторые формы учета данных. Это, в частности, "N94 Пенсии" — краткая форма, "Пенсии-Н", которая содержит данные о неработающих пенсионерах, и "94 Пенсии-Р" с информацией о работающих пенсионерах.“Обновления позволят точнее оценить нагрузку по пенсионным выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе”, — пояснил Гиринский.К примеру, на основании этих данных при необходимости можно более точно рассчитать индексацию пенсионных выплат в одном или нескольких регионах.Гиринский добавил, что все данные предоставляются в территориальные органы Социального фонда в заполненном и оформленном виде не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным. Информация обрабатывается на основе сведений из лицевых счетов пенсионеров, состоящих на учете в территориальных органах СФР.
https://ria.ru/20231127/pensii-1911999426.html
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общество, россия, андрей гиринский, федеральная служба государственной статистики (росстат), рудн, пенсии
Общество, Россия, Андрей Гиринский, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), РУДН, Пенсии
Стало известно, как пенсионеров и их доход пересчитают с 1 декабря
Экономист Гиринский: Росстат с 1 декабря улучшит метод учета дохода пенсионеров
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Росстат с 1 декабря усовершенствует методику статистического учета пенсионеров и их доходов, рассказал в интервью
агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Он напомнил, что подписанный в середине ноября приказ Росстата регламентирует некоторые формы учета данных. Это, в частности, "N94 Пенсии" — краткая форма, "Пенсии-Н", которая содержит данные о неработающих пенсионерах, и "94 Пенсии-Р" с информацией о работающих пенсионерах.
«
“Обновления позволят точнее оценить нагрузку по пенсионным выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе”, — пояснил Гиринский.
К примеру, на основании этих данных при необходимости можно более точно рассчитать индексацию пенсионных выплат в одном или нескольких регионах.
Гиринский добавил, что все данные предоставляются в территориальные органы Социального фонда в заполненном и оформленном виде не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным. Информация обрабатывается на основе сведений из лицевых счетов пенсионеров, состоящих на учете в территориальных органах СФР.
Названо основание для повышения пенсий тем, кто остался без индексаций