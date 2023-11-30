https://ria.ru/20231130/pensiya-1912779978.html

Стало известно, как пенсионеров и их доход пересчитают с 1 декабря

Стало известно, как пенсионеров и их доход пересчитают с 1 декабря - РИА Новости, 30.11.2023

Стало известно, как пенсионеров и их доход пересчитают с 1 декабря

Росстат с 1 декабря усовершенствует методику статистического учета пенсионеров и их доходов, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент экономического... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T02:15

2023-11-30T02:15

2023-11-30T13:10

общество

россия

андрей гиринский

федеральная служба государственной статистики (росстат)

рудн

пенсии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711348_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_fb5668f428c94a713b5740ae96309414.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Росстат с 1 декабря усовершенствует методику статистического учета пенсионеров и их доходов, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Он напомнил, что подписанный в середине ноября приказ Росстата регламентирует некоторые формы учета данных. Это, в частности, "N94 Пенсии" — краткая форма, "Пенсии-Н", которая содержит данные о неработающих пенсионерах, и "94 Пенсии-Р" с информацией о работающих пенсионерах.“Обновления позволят точнее оценить нагрузку по пенсионным выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе”, — пояснил Гиринский.К примеру, на основании этих данных при необходимости можно более точно рассчитать индексацию пенсионных выплат в одном или нескольких регионах.Гиринский добавил, что все данные предоставляются в территориальные органы Социального фонда в заполненном и оформленном виде не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным. Информация обрабатывается на основе сведений из лицевых счетов пенсионеров, состоящих на учете в территориальных органах СФР.

https://ria.ru/20231127/pensii-1911999426.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, андрей гиринский, федеральная служба государственной статистики (росстат), рудн, пенсии