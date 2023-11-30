https://ria.ru/20231130/pamfilova-1912920299.html
Памфилова прокомментировала цифровизацию избирательной системы
Памфилова прокомментировала цифровизацию избирательной системы - РИА Новости, 30.11.2023
Памфилова прокомментировала цифровизацию избирательной системы
Интегрирование цифровых технологий в избирательную систему - это не самоцель, а средство для того, чтобы повысить ее ориентированность на российского... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:51
2023-11-30T14:51
2023-11-30T14:52
элла памфилова
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Интегрирование цифровых технологий в избирательную систему - это не самоцель, а средство для того, чтобы повысить ее ориентированность на российского избирателя, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. "Да, цифровизация - это очень важно, но цифровизация - это не самоцель. Цифровизация - это только средство, для того чтобы сделать систему еще более человечной, расположенной к нашим избирателям", - сказала Памфилова в ходе пленарного заседания в Таврическом дворце в рамках научно-практической конференции, посвященной 30-летию избирательной системы России. Глава ЦИК добавила, что одно из таких средств и главных достояний - это атмосфера внутри сообщества избирательных комиссий, а в избирательную систему внедряются новые технологии, активно вводятся инновации разного рода, таких проектов более 20. "Еще раз повторю, внедряя новые технологии, мы не вытесняем традиционное голосование… не взамен это делаем, а параллельно", - подчеркнула Памфилова, добавив, что внедрение электронного способа голосования расширяет выбор избирателей.
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элла памфилова, россия, политика, технологии, выборы
Элла Памфилова, Россия, Политика, Технологии, Выборы
Памфилова прокомментировала цифровизацию избирательной системы
Памфилова: цифровизация избирательной системы сделает ее еще более человечной
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Интегрирование цифровых технологий в избирательную систему - это не самоцель, а средство для того, чтобы повысить ее ориентированность на российского избирателя, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
«
"Да, цифровизация - это очень важно, но цифровизация - это не самоцель. Цифровизация - это только средство, для того чтобы сделать систему еще более человечной, расположенной к нашим избирателям", - сказала Памфилова в ходе пленарного заседания в Таврическом дворце в рамках научно-практической конференции, посвященной 30-летию избирательной системы России.
Глава ЦИК добавила, что одно из таких средств и главных достояний - это атмосфера внутри сообщества избирательных комиссий, а в избирательную систему внедряются новые технологии, активно вводятся инновации разного рода, таких проектов более 20.
"Еще раз повторю, внедряя новые технологии, мы не вытесняем традиционное голосование… не взамен это делаем, а параллельно", - подчеркнула Памфилова, добавив, что внедрение электронного способа голосования расширяет выбор избирателей.
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