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Си Цзиньпин призвал реализовать право народа Палестины на жизнь - РИА Новости, 30.11.2023
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07:33 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/palestina-1912798415.html
Си Цзиньпин призвал реализовать право народа Палестины на жизнь
Си Цзиньпин призвал реализовать право народа Палестины на жизнь - РИА Новости, 30.11.2023
Си Цзиньпин призвал реализовать право народа Палестины на жизнь
Право палестинского народа на жизнь и создание государства должно быть реализовано как можно скорее, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании по... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T07:33
2023-11-30T07:33
в мире
израиль
китай
си цзиньпин
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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ПЕКИН, 30 ноя - РИА Новости. Право палестинского народа на жизнь и создание государства должно быть реализовано как можно скорее, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом. "Палестино-израильские мирные переговоры должны быть возобновлены как можно скорее, а права палестинского народа на государственность, выживание и возвращение должны быть реализованы как можно скорее", - говорится в телеграмме, текст которой распространило в четверг Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин также подчеркнул, что болезненный урок замкнутого круга палестино-израильского конфликта демонстрирует, что только придерживаясь концепции общей безопасности можно достичь устойчивой безопасности. Министерство иностранных дел КНР в четверг опубликовало документ из пяти пунктов с позицией Китая в отношении урегулирования палестино-израильского конфликта. Пекин, в частности, призывает к немедленному прекращению боевых действий, защите гражданского населения, а выходом из ситуации называет возвращение к плану "Два государства для двух народов" и создание независимого Палестинского государства на основе границ с 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231130/izrail-1912793542.html
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израиль
китай
палестина
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в мире, израиль, китай, си цзиньпин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Китай, Си Цзиньпин, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Си Цзиньпин призвал реализовать право народа Палестины на жизнь

Си Цзиньпин призвал реализовать право народа Палестины на жизнь как можно скорее

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинские беженцы на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Палестинские беженцы на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинские беженцы на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 ноя - РИА Новости. Право палестинского народа на жизнь и создание государства должно быть реализовано как можно скорее, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.
«
"Палестино-израильские мирные переговоры должны быть возобновлены как можно скорее, а права палестинского народа на государственность, выживание и возвращение должны быть реализованы как можно скорее", - говорится в телеграмме, текст которой распространило в четверг Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин также подчеркнул, что болезненный урок замкнутого круга палестино-израильского конфликта демонстрирует, что только придерживаясь концепции общей безопасности можно достичь устойчивой безопасности.
Министерство иностранных дел КНР в четверг опубликовало документ из пяти пунктов с позицией Китая в отношении урегулирования палестино-израильского конфликта. Пекин, в частности, призывает к немедленному прекращению боевых действий, защите гражданского населения, а выходом из ситуации называет возвращение к плану "Два государства для двух народов" и создание независимого Палестинского государства на основе границ с 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Израиль допустил возвращение мирных жителей на север Газы, сообщают СМИ
Вчера, 05:09
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
ХАМАС хочет обменять израильских военных на всех палестинских заключенных
Вчера, 03:33
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреИзраильКитайСи ЦзиньпинХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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