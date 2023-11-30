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Россия продолжит играть активную роль в ОЗХО, заявили в МИД - РИА Новости, 30.11.2023
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01:39 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/ozkho-1912785585.html
Россия продолжит играть активную роль в ОЗХО, заявили в МИД
Россия продолжит играть активную роль в ОЗХО, заявили в МИД - РИА Новости, 30.11.2023
Россия продолжит играть активную роль в ОЗХО, заявили в МИД
Россия признательна всем, кто не поддался давлению Запада при голосовании в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и продолжит играть активную роль РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T01:39
2023-11-30T01:39
в мире
россия
литва
польша
организация по запрещению химического оружия
нато
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия признательна всем, кто не поддался давлению Запада при голосовании в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и продолжит играть активную роль в организации, заявил МИД РФ. Ранее Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО на 2024 год. По результатам голосования, которые были озвучены на сессии ОЗХО в среду, 21 государство организации было избрано для вступления в исполнительный совет ОЗХО в 2024 году. Среди восточноевропейской группы в исполсовет были избраны Литва, Польша и Украина. В Гааге с 27 ноября по 1 декабря проходит 28-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО. "Евроатлантические союзники во главе с США все же навязали в ходе проходящей в Гааге 28-й сессии Конференции государств-участников (КГУ-28) Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) выборы в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) от Восточноевропейской региональной группы (ВЕГ). Литва, вслед за Российской Федерацией, Польшей и Украиной в самый последний момент подала четвертую заявку на три вакансии от ВЕГ – где из 23 стран 18 являются членами НАТО и Евросоюза или видят себя в этих структурах в будущем. Цель была очевидна – отобрать у России как можно больше голосов и в конечном итоге не допустить традиционного переизбрания нашей страны в исполнительный совет ОЗХО", - заявил МИД. Согласно сообщению на сайте МИД, "западным оппонентам все же удалось обеспечить большинство голосов своим ставленникам в исполсовете ОЗХО от ВЕГ, а именно – Польше, Литве и Украине". "Виной тому – беспрецедентное политическое давление, финансово-экономический шантаж и, зачастую, просто откровенные угрозы со стороны "коллективного Запада" тем государствам-участникам, которые могли бы поддержать нашу страну", - отметили в министерстве. В то же время Москва "признательна всем, кто не поддался такому давлению, нашел в себе силы противостоять циничному диктату со стороны евроатлантических союзников во главе с Вашингтоном и Брюсселем и отдал свой голос за Россию, которой по праву должно принадлежать место в исполнительном совете ОЗХО в силу крупнейшей в регионе химической промышленности и наиболее активной позиции на этой специализированной международной площадке в противодействии усилиям стран НАТО и Евросоюза по превращению ее в инструмент своей геополитики", заявили в российском МИД. "Несмотря на все антироссийские устремления стран Запада, основанные на антидемократических постулатах блоковой дисциплины, жесточайшем политическом давлении на инакомыслящих, шантаже и угрозах, Российская Федерация будет совместно с союзниками, партнерами и единомышленниками продолжать играть самую активную роль на площадке ОЗХО в целях восстановления былого авторитета этой организации и сохранения целостности КЗХО", - заверили в ведомстве.
https://ria.ru/20231130/obse-1912785487.html
https://ria.ru/20231013/veschestva-1902677670.html
https://ria.ru/20230904/osuzhdenie-1893992643.html
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в мире, россия, литва, польша, организация по запрещению химического оружия, нато
В мире, Россия, Литва, Польша, Организация по запрещению химического оружия, НАТО
Россия продолжит играть активную роль в ОЗХО, заявили в МИД

МИД: Россия продолжит играть активную роль в ОЗХО, несмотря на давление Запада

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия признательна всем, кто не поддался давлению Запада при голосовании в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и продолжит играть активную роль в организации, заявил МИД РФ.
Ранее Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО на 2024 год. По результатам голосования, которые были озвучены на сессии ОЗХО в среду, 21 государство организации было избрано для вступления в исполнительный совет ОЗХО в 2024 году. Среди восточноевропейской группы в исполсовет были избраны Литва, Польша и Украина. В Гааге с 27 ноября по 1 декабря проходит 28-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО.
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"Евроатлантические союзники во главе с США все же навязали в ходе проходящей в Гааге 28-й сессии Конференции государств-участников (КГУ-28) Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) выборы в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) от Восточноевропейской региональной группы (ВЕГ). Литва, вслед за Российской Федерацией, Польшей и Украиной в самый последний момент подала четвертую заявку на три вакансии от ВЕГ – где из 23 стран 18 являются членами НАТО и Евросоюза или видят себя в этих структурах в будущем. Цель была очевидна – отобрать у России как можно больше голосов и в конечном итоге не допустить традиционного переизбрания нашей страны в исполнительный совет ОЗХО", - заявил МИД.
Согласно сообщению на сайте МИД, "западным оппонентам все же удалось обеспечить большинство голосов своим ставленникам в исполсовете ОЗХО от ВЕГ, а именно – Польше, Литве и Украине". "Виной тому – беспрецедентное политическое давление, финансово-экономический шантаж и, зачастую, просто откровенные угрозы со стороны "коллективного Запада" тем государствам-участникам, которые могли бы поддержать нашу страну", - отметили в министерстве.
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В то же время Москва "признательна всем, кто не поддался такому давлению, нашел в себе силы противостоять циничному диктату со стороны евроатлантических союзников во главе с Вашингтоном и Брюсселем и отдал свой голос за Россию, которой по праву должно принадлежать место в исполнительном совете ОЗХО в силу крупнейшей в регионе химической промышленности и наиболее активной позиции на этой специализированной международной площадке в противодействии усилиям стран НАТО и Евросоюза по превращению ее в инструмент своей геополитики", заявили в российском МИД.
"Несмотря на все антироссийские устремления стран Запада, основанные на антидемократических постулатах блоковой дисциплины, жесточайшем политическом давлении на инакомыслящих, шантаже и угрозах, Российская Федерация будет совместно с союзниками, партнерами и единомышленниками продолжать играть самую активную роль на площадке ОЗХО в целях восстановления былого авторитета этой организации и сохранения целостности КЗХО", - заверили в ведомстве.
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