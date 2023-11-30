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Глава администрации Волгодонска досрочно ушел в отставку - РИА Новости, 30.11.2023
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10:10 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/otstavka-1912820675.html
Глава администрации Волгодонска досрочно ушел в отставку
Глава администрации Волгодонска досрочно ушел в отставку - РИА Новости, 30.11.2023
Глава администрации Волгодонска досрочно ушел в отставку
Глава администрации Волгодонска Ростовской области Сергей Макаров сообщил в соцсетях, что досрочно ушел в отставку по собственному желанию. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:10
2023-11-30T10:10
политика
волгодонск
ростовская область
сергей макаров (инвестор)
ростовская аэс
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Глава администрации Волгодонска Ростовской области Сергей Макаров сообщил в соцсетях, что досрочно ушел в отставку по собственному желанию. &quot;Волгодонская городская дума приняла мою добровольную отставку&quot;, - написал он, не сообщая о причинах данного решения.Он напомнил, что более девяти лет работал в исполнительных органах городской власти, последние два года - в качестве главы администрации. "Хочу вас заверить, что город не останется без хорошего и качественного управления. Все проекты, которые были начаты ранее и сейчас, обязательно будут завершены уже новым главой администрации города Волгодонска", - отметил он. Макаров добавил, что принял решение в ближайшее время закрыть свои официальные аккаунты и это его последняя запись в социальных сетях в качестве главы администрации. Волгодонск - самый восточный город Ростовской области с населением более 168 тысяч человек. На его территории расположен крупнейший промышленный кластер атомного машиностроения. В 16 километрах от города находится Ростовская АЭС.
https://ria.ru/20231117/gubernator-1910090834.html
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политика, волгодонск, ростовская область, сергей макаров (инвестор), ростовская аэс
Политика, Волгодонск, Ростовская область, Сергей Макаров (инвестор), Ростовская АЭС
Глава администрации Волгодонска досрочно ушел в отставку

Глава администрации Волгодонска Ростовской области Макаров ушел в отставку

© Сергей Макаров/TelegramГлава администрации Волгодонска Ростовской области Сергей Макаров
Глава администрации Волгодонска Ростовской области Сергей Макаров
© Сергей Макаров/Telegram
Глава администрации Волгодонска Ростовской области Сергей Макаров. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Глава администрации Волгодонска Ростовской области Сергей Макаров сообщил в соцсетях, что досрочно ушел в отставку по собственному желанию.
«

"Волгодонская городская дума приняла мою добровольную отставку", - написал он, не сообщая о причинах данного решения.

Он напомнил, что более девяти лет работал в исполнительных органах городской власти, последние два года - в качестве главы администрации. "Хочу вас заверить, что город не останется без хорошего и качественного управления. Все проекты, которые были начаты ранее и сейчас, обязательно будут завершены уже новым главой администрации города Волгодонска", - отметил он.
Макаров добавил, что принял решение в ближайшее время закрыть свои официальные аккаунты и это его последняя запись в социальных сетях в качестве главы администрации.
Волгодонск - самый восточный город Ростовской области с населением более 168 тысяч человек. На его территории расположен крупнейший промышленный кластер атомного машиностроения. В 16 километрах от города находится Ростовская АЭС.
Михаил Сылка - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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ПолитикаВолгодонскРостовская областьСергей Макаров (инвестор)Ростовская АЭС
 
 
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