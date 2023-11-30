https://ria.ru/20231130/otstavka-1912820675.html

Глава администрации Волгодонска досрочно ушел в отставку

Глава администрации Волгодонска досрочно ушел в отставку - РИА Новости, 30.11.2023

Глава администрации Волгодонска досрочно ушел в отставку

Глава администрации Волгодонска Ростовской области Сергей Макаров сообщил в соцсетях, что досрочно ушел в отставку по собственному желанию. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:10

2023-11-30T10:10

2023-11-30T10:10

политика

волгодонск

ростовская область

сергей макаров (инвестор)

ростовская аэс

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Глава администрации Волгодонска Ростовской области Сергей Макаров сообщил в соцсетях, что досрочно ушел в отставку по собственному желанию. "Волгодонская городская дума приняла мою добровольную отставку", - написал он, не сообщая о причинах данного решения.Он напомнил, что более девяти лет работал в исполнительных органах городской власти, последние два года - в качестве главы администрации. "Хочу вас заверить, что город не останется без хорошего и качественного управления. Все проекты, которые были начаты ранее и сейчас, обязательно будут завершены уже новым главой администрации города Волгодонска", - отметил он. Макаров добавил, что принял решение в ближайшее время закрыть свои официальные аккаунты и это его последняя запись в социальных сетях в качестве главы администрации. Волгодонск - самый восточный город Ростовской области с населением более 168 тысяч человек. На его территории расположен крупнейший промышленный кластер атомного машиностроения. В 16 километрах от города находится Ростовская АЭС.

https://ria.ru/20231117/gubernator-1910090834.html

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политика, волгодонск, ростовская область, сергей макаров (инвестор), ростовская аэс