https://ria.ru/20231130/otstavka-1912820675.html
Глава администрации Волгодонска досрочно ушел в отставку
Глава администрации Волгодонска досрочно ушел в отставку - РИА Новости, 30.11.2023
Глава администрации Волгодонска досрочно ушел в отставку
Глава администрации Волгодонска Ростовской области Сергей Макаров сообщил в соцсетях, что досрочно ушел в отставку по собственному желанию. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:10
2023-11-30T10:10
2023-11-30T10:10
политика
волгодонск
ростовская область
сергей макаров (инвестор)
ростовская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912817566_0:0:1890:1064_1920x0_80_0_0_10cd4bae2e804ff9f95803bffcb9e719.png
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Глава администрации Волгодонска Ростовской области Сергей Макаров сообщил в соцсетях, что досрочно ушел в отставку по собственному желанию. "Волгодонская городская дума приняла мою добровольную отставку", - написал он, не сообщая о причинах данного решения.Он напомнил, что более девяти лет работал в исполнительных органах городской власти, последние два года - в качестве главы администрации. "Хочу вас заверить, что город не останется без хорошего и качественного управления. Все проекты, которые были начаты ранее и сейчас, обязательно будут завершены уже новым главой администрации города Волгодонска", - отметил он. Макаров добавил, что принял решение в ближайшее время закрыть свои официальные аккаунты и это его последняя запись в социальных сетях в качестве главы администрации. Волгодонск - самый восточный город Ростовской области с населением более 168 тысяч человек. На его территории расположен крупнейший промышленный кластер атомного машиностроения. В 16 километрах от города находится Ростовская АЭС.
https://ria.ru/20231117/gubernator-1910090834.html
волгодонск
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912817566_172:0:1599:1070_1920x0_80_0_0_f273d298aae059efed9582757d186dbc.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, волгодонск, ростовская область, сергей макаров (инвестор), ростовская аэс
Политика, Волгодонск, Ростовская область, Сергей Макаров (инвестор), Ростовская АЭС
Глава администрации Волгодонска досрочно ушел в отставку
Глава администрации Волгодонска Ростовской области Макаров ушел в отставку