https://ria.ru/20231130/osvobozhdenie-1912787683.html

Дочь россиянина освободили после усилий Москвы

Дочь россиянина освободили после усилий Москвы - РИА Новости, 30.11.2023

Дочь россиянина освободили после усилий Москвы

Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила, что дочь гражданина РФ Ильи Таращански, Гали, чьего вызволения из плена ХАМАС в секторе Газа... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T02:11

2023-11-30T02:11

2023-11-30T02:11

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя - РИА Новости. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила, что дочь гражданина РФ Ильи Таращански, Гали, чьего вызволения из плена ХАМАС в секторе Газа добивались российские дипломаты, была освобождена в среду и уже находится в Израиле. Канцелярия премьера подтвердила, что в шестой группе освобожденных заложников из сектора Газа, отпущенных в среду, есть 12 израильтян и четверо граждан Таиланда. В этой группе освобожденных израильтян есть также две гражданки России - Ирина Тати (73 года) и Елена Труфанова (50 лет). Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов ранее заявил, что "возвращение Ирины и Елены стало возможным благодаря в том числе большим усилиям российских дипломатов, представителей министерства обороны России". По его словам, их освобождение "состоялось вне привязки к условиям обмена между Израилем и ХАМАС по заключенным и заложникам". За шесть дней режима прекращения огня в секторе Газа движение ХАМАС отпустило 102 заложника - 73 гражданина Израиля и 29 иностранцев.

https://ria.ru/20231130/gaza-1912784735.html

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в мире, россия, израиль, москва, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина