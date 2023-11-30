https://ria.ru/20231130/osvobozhdenie-1912787683.html
Дочь россиянина освободили после усилий Москвы
Дочь россиянина освободили после усилий Москвы - РИА Новости, 30.11.2023
Дочь россиянина освободили после усилий Москвы
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила, что дочь гражданина РФ Ильи Таращански, Гали, чьего вызволения из плена ХАМАС в секторе Газа... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T02:11
2023-11-30T02:11
2023-11-30T02:11
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя - РИА Новости. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила, что дочь гражданина РФ Ильи Таращански, Гали, чьего вызволения из плена ХАМАС в секторе Газа добивались российские дипломаты, была освобождена в среду и уже находится в Израиле. Канцелярия премьера подтвердила, что в шестой группе освобожденных заложников из сектора Газа, отпущенных в среду, есть 12 израильтян и четверо граждан Таиланда. В этой группе освобожденных израильтян есть также две гражданки России - Ирина Тати (73 года) и Елена Труфанова (50 лет). Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов ранее заявил, что "возвращение Ирины и Елены стало возможным благодаря в том числе большим усилиям российских дипломатов, представителей министерства обороны России". По его словам, их освобождение "состоялось вне привязки к условиям обмена между Израилем и ХАМАС по заключенным и заложникам". За шесть дней режима прекращения огня в секторе Газа движение ХАМАС отпустило 102 заложника - 73 гражданина Израиля и 29 иностранцев.
https://ria.ru/20231130/gaza-1912784735.html
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в мире, россия, израиль, москва, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина
В мире, Россия, Израиль, Москва, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина
Дочь россиянина освободили после усилий Москвы
Дочь россиянина, чьего вызволения из Газы добивалась Москва, освободили