https://ria.ru/20231130/orlan-1912947100.html

В Приморье спасли краснокнижного орлана-белохвоста

В Приморье спасли краснокнижного орлана-белохвоста - РИА Новости, 30.11.2023

В Приморье спасли краснокнижного орлана-белохвоста

Жители Приморья спасли краснокнижного орлана-белохвоста, когда обессиленная птица сидела у обочины, сообщила РИА Новости волонтер группы помощи бездомным... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:14

2023-11-30T16:14

2023-11-30T16:14

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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Жители Приморья спасли краснокнижного орлана-белохвоста, когда обессиленная птица сидела у обочины, сообщила РИА Новости волонтер группы помощи бездомным животным "Друг" Людмила Пыркова. "У нас жители спасли орлана-белохвоста. Девушка с папой, когда ехали на машине, увидели сидевшего у обочины орлана. Он был совсем обессиленный, взлететь тоже не мог. Привезли его сначала домой, накормили. Он съел и красную рыбу, и курицу. Потом отвезли его специалистам, сейчас проходит лечение", - рассказала Пыркова. Она добавила, что после консультации орнитолога стало понятно, что это молодой краснокнижный орлан-белохвост. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) - крупная хищная птица семейства ястребиных, размах крыльев которой достигает 2-2,3 метра, а вес может доходить до семи килограммов. Союз охраны птиц России объявила занесенного в Международную Красную книгу орлана-белохвоста птицей 2013 года.

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