https://ria.ru/20231130/omsk-1912826188.html

Омский аэропорт-долгострой планируют сдать в 2028 году

Омский аэропорт-долгострой планируют сдать в 2028 году - РИА Новости, 30.11.2023

Омский аэропорт-долгострой планируют сдать в 2028 году

Аэропорт Омск-Федоровка, строительство которого начали в 1982 году, планируют запустить в 2028 году, рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:43

2023-11-30T11:43

2023-11-30T11:43

туризм

новости - туризм

туризм

омская область

омск

аэропорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883265950_0:132:2705:1654_1920x0_80_0_0_906770fa1052f4134ac4f7c54cc49732.jpg

ОМСК, 30 ноя – РИА Новости. Аэропорт Омск-Федоровка, строительство которого начали в 1982 году, планируют запустить в 2028 году, рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко. Глава региона обратился с бюджетным посланием к депутатам Заксобрания Омской области. Помимо прочего, он рассказал о планах по завершению строительства омского аэропорта за пределами города. "В августе получена поддержка проекта по строительству аэропорта Омск-Федоровка. Сейчас работаем с федеральным Минтрансом над проектом распоряжения правительства Российской Федерации. Общий объем инвестиций в проект составит около 43 миллиардов рублей, при этом частные инвестиции – 19,7 миллиарда рублей. У нас хорошая резолюция президента, будем все вместе работать, чтобы проект состоялся, и нацеливаться на 2028 год", – рассказал Виталий Хоценко. Аэропорт Омск-Федоровка начали строить в 1982 году. В 90-е годы работы полностью прекратили. Объект заброшен, работы там не ведутся, на взлетных полосах периодически устраивают гонки. На данный момент действующий аэропорт находится в черте города, а самолеты при взлете и посадке пролетают над центром Омска.

https://ria.ru/20231116/arkhangelsk-1909770967.html

омская область

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, омская область, омск, аэропорт