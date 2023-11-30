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Омский аэропорт-долгострой планируют сдать в 2028 году - РИА Новости, 30.11.2023
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Туризм
 
11:43 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/omsk-1912826188.html
Омский аэропорт-долгострой планируют сдать в 2028 году
Омский аэропорт-долгострой планируют сдать в 2028 году - РИА Новости, 30.11.2023
Омский аэропорт-долгострой планируют сдать в 2028 году
Аэропорт Омск-Федоровка, строительство которого начали в 1982 году, планируют запустить в 2028 году, рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:43
2023-11-30T11:43
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ОМСК, 30 ноя – РИА Новости. Аэропорт Омск-Федоровка, строительство которого начали в 1982 году, планируют запустить в 2028 году, рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко. Глава региона обратился с бюджетным посланием к депутатам Заксобрания Омской области. Помимо прочего, он рассказал о планах по завершению строительства омского аэропорта за пределами города. "В августе получена поддержка проекта по строительству аэропорта Омск-Федоровка. Сейчас работаем с федеральным Минтрансом над проектом распоряжения правительства Российской Федерации. Общий объем инвестиций в проект составит около 43 миллиардов рублей, при этом частные инвестиции – 19,7 миллиарда рублей. У нас хорошая резолюция президента, будем все вместе работать, чтобы проект состоялся, и нацеливаться на 2028 год", – рассказал Виталий Хоценко. Аэропорт Омск-Федоровка начали строить в 1982 году. В 90-е годы работы полностью прекратили. Объект заброшен, работы там не ведутся, на взлетных полосах периодически устраивают гонки. На данный момент действующий аэропорт находится в черте города, а самолеты при взлете и посадке пролетают над центром Омска.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Омская область, Омск, Аэропорт
Омский аэропорт-долгострой планируют сдать в 2028 году

В Омске в 2028 году планируют сдать аэропорт, который строится 46 лет

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСамолет заходит на посадку в международном аэропорту "Омск-Центральный"
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Омск-Центральный - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 30 ноя – РИА Новости. Аэропорт Омск-Федоровка, строительство которого начали в 1982 году, планируют запустить в 2028 году, рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Глава региона обратился с бюджетным посланием к депутатам Заксобрания Омской области. Помимо прочего, он рассказал о планах по завершению строительства омского аэропорта за пределами города.
"В августе получена поддержка проекта по строительству аэропорта Омск-Федоровка. Сейчас работаем с федеральным Минтрансом над проектом распоряжения правительства Российской Федерации. Общий объем инвестиций в проект составит около 43 миллиардов рублей, при этом частные инвестиции – 19,7 миллиарда рублей. У нас хорошая резолюция президента, будем все вместе работать, чтобы проект состоялся, и нацеливаться на 2028 год", – рассказал Виталий Хоценко.
Аэропорт Омск-Федоровка начали строить в 1982 году. В 90-е годы работы полностью прекратили. Объект заброшен, работы там не ведутся, на взлетных полосах периодически устраивают гонки. На данный момент действующий аэропорт находится в черте города, а самолеты при взлете и посадке пролетают над центром Омска.
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