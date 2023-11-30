https://ria.ru/20231130/odnoklassniki-1912832783.html

Одноклассники назвали самых популярных питомцев у россиян

Одноклассники назвали самых популярных питомцев у россиян - РИА Новости, 30.11.2023

Одноклассники назвали самых популярных питомцев у россиян

Ко Всемирному дню домашних животных, который отмечается 30 ноября, ОК и "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" выяснили, какие питомцы наиболее популярны среди... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:51

2023-11-30T10:51

2023-11-30T10:51

одноклассники

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ко Всемирному дню домашних животных, который отмечается 30 ноября, ОК и "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" выяснили, какие питомцы наиболее популярны среди российских пользователей и сколько владельцы тратят на содержание четвероногих и пернатых.Собаки оказались самыми популярными домашними животными среди пользователей ОК с начала 2023 года. Вторыми стали кошки, третьими – птицы. К таким выводам пришли аналитики соцсети, изучив интерес аудитории к различным темам, связанным с питомцами*. В топ-5 наиболее популярных пород собак вошли немецкая овчарка, померанский шпиц, йоркширский терьер, чихуахуа и французский бульдог. Среди кошек пользователи ОК больше всего интересовались такими породами, как шотландская вислоухая, русская голубая, сибирская, тайская и канадский сфинкс. Что касается птиц, в топ-5 по популярности вошли только попугаи, в частности волнистый, жако, какаду, ара и корелла.В этом году россияне стали уделять больше внимания своим питомцам, что отразилось на потребительском спросе, считают эксперты "Чек Индекса"**. С января по октябрь 2023 года включительно средний чек покупки в зоомагазинах составил 3062 рубля – на 10% выше, чем за аналогичный период в 2022-м. Количество покупок зоотоваров выросло на 8% в сравнении год к году, в том числе на 19% – на онлайн-площадках. Россияне чаще всего покупали еду для питомцев, в основном сухой корм. На втором месте наполнители для зоотуалетов, на третьем – инструменты для ухода за шерстью (от щеток до электроприборов для бритья), на четвертом – игрушки.Многие владельцы домашних животных не скупились на качественный корм и товары для ухода за питомцами. Например, средний чек покупки корма для кошек составил 558 рублей, что на 19% выше по сравнению с 2022 годом, для собак – 948 рублей (на 18% выше), для птиц – 263 рубля (на 9% выше). Количество покупок в категории кормов также увеличилось год к году, рост составил от 6 до 13% в зависимости от вида домашнего животного.ОК регулярно отмечают с пользователями праздники: ко Всемирному дню домашних животных соцсеть и российское зоозащитное онлайн-СМИ "КОТ" создали спецпроект, чтобы напомнить людям, как важно относиться к питомцам с любовью. "КОТ" в ОК выпустил серию видео о домашних животных, тематические рамки и эмодзи-статус.*Аналитики ОК изучили данные об интересе российских пользователей к контенту, размещенному в сервисе "Увлечения", с начала 2023 года. Рассматривалось количество уникальных пользователей и просмотров.**Данные предоставлены аналитическим ресурсом "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" — крупнейшего оператора фискальных данных России, который ежедневно принимает 55–57 млн кассовых чеков с более чем 1,1 млн онлайн-касс в стране, покрывает 30% всех касс и розничного оборота в РФ. Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и традиционной торговли и сферы услуг.

https://ria.ru/20231116/odnoklassniki-1909767551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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