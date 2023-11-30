https://ria.ru/20231130/odkb-1913031994.html

Армения не участвовала во встрече представителей ОДКБ в Скопье

Армения не участвовала во встрече представителей ОДКБ в Скопье - РИА Новости, 30.11.2023

Армения не участвовала во встрече представителей ОДКБ в Скопье

Армения не участвовала во встрече представителей стран ОДКБ на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T22:04

2023-11-30T22:04

2023-11-30T22:04

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ЕРЕВАН, 30 ноя - РИА Новости. Армения не участвовала во встрече представителей стран ОДКБ на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян. "Представитель Армении не участвовал в очередной рабочей встрече представителей государств-членов ОДКБ, состоявшейся в Скопье", сказала Бадалян Общественному телевидению Армении. Ранее в российском МИД сообщили, что заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко поучаствовал во встрече представителей стран ОДКБ перед заседанием СМИД ОСБЕ в Скопье. Отмечается, что стороны сверили подходы по ключевым проблемам повестки дня ОБСЕ, условлено уплотнять взаимодействие на венской и других международных площадках.

https://ria.ru/20231124/armeniya-1911641731.html

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в мире, армения, скопье, одкб