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Армения не участвовала во встрече представителей ОДКБ в Скопье - РИА Новости, 30.11.2023
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22:04 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/odkb-1913031994.html
Армения не участвовала во встрече представителей ОДКБ в Скопье
Армения не участвовала во встрече представителей ОДКБ в Скопье - РИА Новости, 30.11.2023
Армения не участвовала во встрече представителей ОДКБ в Скопье
Армения не участвовала во встрече представителей стран ОДКБ на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T22:04
2023-11-30T22:04
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ЕРЕВАН, 30 ноя - РИА Новости. Армения не участвовала во встрече представителей стран ОДКБ на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян. "Представитель Армении не участвовал в очередной рабочей встрече представителей государств-членов ОДКБ, состоявшейся в Скопье", сказала Бадалян Общественному телевидению Армении. Ранее в российском МИД сообщили, что заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко поучаствовал во встрече представителей стран ОДКБ перед заседанием СМИД ОСБЕ в Скопье. Отмечается, что стороны сверили подходы по ключевым проблемам повестки дня ОБСЕ, условлено уплотнять взаимодействие на венской и других международных площадках.
https://ria.ru/20231124/armeniya-1911641731.html
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в мире, армения, скопье, одкб
В мире, Армения, Скопье, ОДКБ
Армения не участвовала во встрече представителей ОДКБ в Скопье

МИД Армении: представитель не участвовал во встрече ОДКБ в Скопье

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 ноя - РИА Новости. Армения не участвовала во встрече представителей стран ОДКБ на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.
"Представитель Армении не участвовал в очередной рабочей встрече представителей государств-членов ОДКБ, состоявшейся в Скопье", сказала Бадалян Общественному телевидению Армении.
Ранее в российском МИД сообщили, что заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко поучаствовал во встрече представителей стран ОДКБ перед заседанием СМИД ОСБЕ в Скопье. Отмечается, что стороны сверили подходы по ключевым проблемам повестки дня ОБСЕ, условлено уплотнять взаимодействие на венской и других международных площадках.
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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