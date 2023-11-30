Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Сийярто обсудили в Скопье ситуацию на Украине - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 30.11.2023 (обновлено: 15:30 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/obsuzhdenie-1912932770.html
Лавров и Сийярто обсудили в Скопье ситуацию на Украине
Лавров и Сийярто обсудили в Скопье ситуацию на Украине - РИА Новости, 30.11.2023
Лавров и Сийярто обсудили в Скопье ситуацию на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили в ходе встречи на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ ситуацию на... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:25
2023-11-30T15:30
в мире
украина
сергей лавров
петер сийярто
обсе
скопье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912933254_37:48:863:512_1920x0_80_0_0_07acdf99f0800f09a32d5db708e4d47e.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили в ходе встречи на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ ситуацию на Украине и вопросы деятельности организации, сообщило на сайте российское дипведомство. "Проведена "сверка часов" по широкому спектру практических вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей, подтвержденных 17 октября 2023 года в Пекине в ходе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - говорится в сообщении. Также стороны обсудили ключевые вопросы деятельности ОБСЕ и актуальные международные проблемы, включая ситуацию на Украине, указали в МИД РФ. Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ проходит в столице Северной Македонии 30 ноября - 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации. Министр прибыл в Скопье накануне вечером. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Предыдущий визит главы МИД РФ в Европу состоялся 21 января 2022 года, он посетил Женеву, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
https://ria.ru/20231129/nato-1912657520.html
https://ria.ru/20231115/es-1909522894.html
украина
скопье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912933254_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_ae4db85e9c8138d6343d07f9f460853e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сергей лавров, петер сийярто, обсе, скопье
В мире, Украина, Сергей Лавров, Петер Сийярто, ОБСЕ, Скопье
Лавров и Сийярто обсудили в Скопье ситуацию на Украине

Лавров и Сийярто обсудили в Скопье ситуацию на Украине и деятельность ОБСЕ

© РИА Новости / МИД РФВ Скопье состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто
В Скопье состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / МИД РФ
В Скопье состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили в ходе встречи на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ ситуацию на Украине и вопросы деятельности организации, сообщило на сайте российское дипведомство.
«
"Проведена "сверка часов" по широкому спектру практических вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей, подтвержденных 17 октября 2023 года в Пекине в ходе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Венгрия проследит за соблюдением прав меньшинств по плану НАТО для Украины
29 ноября, 14:59
Также стороны обсудили ключевые вопросы деятельности ОБСЕ и актуальные международные проблемы, включая ситуацию на Украине, указали в МИД РФ.
Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ проходит в столице Северной Македонии 30 ноября - 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации.
Министр прибыл в Скопье накануне вечером. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Предыдущий визит главы МИД РФ в Европу состоялся 21 января 2022 года, он посетил Женеву, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Комиссар Европейской комиссии по вопросам энергетики Кадри Симсон - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В ЕС выдвинули требование к Венгрии из-за России
15 ноября, 10:07
 
В миреУкраинаСергей ЛавровПетер СийяртоОБСЕСкопье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала