Лавров и Сийярто обсудили в Скопье ситуацию на Украине
Лавров и Сийярто обсудили в Скопье ситуацию на Украине и деятельность ОБСЕ
© РИА Новости / МИД РФВ Скопье состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто
В Скопье состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили в ходе встречи на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ ситуацию на Украине и вопросы деятельности организации, сообщило на сайте российское дипведомство.
«
"Проведена "сверка часов" по широкому спектру практических вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей, подтвержденных 17 октября 2023 года в Пекине в ходе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - говорится в сообщении.
Также стороны обсудили ключевые вопросы деятельности ОБСЕ и актуальные международные проблемы, включая ситуацию на Украине, указали в МИД РФ.
Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ проходит в столице Северной Македонии 30 ноября - 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации.
Министр прибыл в Скопье накануне вечером. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Предыдущий визит главы МИД РФ в Европу состоялся 21 января 2022 года, он посетил Женеву, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.