https://ria.ru/20231130/obsuzhdenie-1912932770.html

Лавров и Сийярто обсудили в Скопье ситуацию на Украине

Лавров и Сийярто обсудили в Скопье ситуацию на Украине - РИА Новости, 30.11.2023

Лавров и Сийярто обсудили в Скопье ситуацию на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили в ходе встречи на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ ситуацию на... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:25

2023-11-30T15:25

2023-11-30T15:30

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили в ходе встречи на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ ситуацию на Украине и вопросы деятельности организации, сообщило на сайте российское дипведомство. "Проведена "сверка часов" по широкому спектру практических вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей, подтвержденных 17 октября 2023 года в Пекине в ходе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - говорится в сообщении. Также стороны обсудили ключевые вопросы деятельности ОБСЕ и актуальные международные проблемы, включая ситуацию на Украине, указали в МИД РФ. Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ проходит в столице Северной Македонии 30 ноября - 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации. Министр прибыл в Скопье накануне вечером. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Предыдущий визит главы МИД РФ в Европу состоялся 21 января 2022 года, он посетил Женеву, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

https://ria.ru/20231129/nato-1912657520.html

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в мире, украина, сергей лавров, петер сийярто, обсе, скопье