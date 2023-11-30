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Украинские военные обстреляли населенный пункт в Запорожской области
Украинские военные обстреляли населенный пункт в Запорожской области - РИА Новости, 30.11.2023
Украинские военные обстреляли населенный пункт в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Каменка-Днепровская поврежден жилой дом, информации о жертвах не поступило, сообщили журналистам в оперативных... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T19:16
2023-11-30T19:16
2023-11-30T19:16
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Каменка-Днепровская поврежден жилой дом, информации о жертвах не поступило, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 13:30 мск боевики ВСУ атаковали с применением БПЛА жилой дом в Каменке-Днепровской на улице Набережной. Частное домовладение получило повреждения. По информации на данный момент, жертв не зафиксировано. Информация уточняется", - сообщили в оперативных службах. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Украинские военные обстреляли населенный пункт в Запорожской области
ВСУ атаковали жилой дом в Каменке-Днепровской