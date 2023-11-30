https://ria.ru/20231130/obstrel-1913004788.html

Украинские военные обстреляли населенный пункт в Запорожской области

Украинские военные обстреляли населенный пункт в Запорожской области - РИА Новости, 30.11.2023

Украинские военные обстреляли населенный пункт в Запорожской области

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Каменка-Днепровская поврежден жилой дом, информации о жертвах не поступило, сообщили журналистам в оперативных... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T19:16

2023-11-30T19:16

2023-11-30T19:16

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Каменка-Днепровская поврежден жилой дом, информации о жертвах не поступило, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 13:30 мск боевики ВСУ атаковали с применением БПЛА жилой дом в Каменке-Днепровской на улице Набережной. Частное домовладение получило повреждения. По информации на данный момент, жертв не зафиксировано. Информация уточняется", - сообщили в оперативных службах. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

россия

запорожская область

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россия, запорожская область, вооруженные силы украины