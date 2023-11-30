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При обстреле юго-запада Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 30.11.2023 (обновлено: 19:37 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/obstrel-1913004517.html
При обстреле юго-запада Донецка пострадал мирный житель
При обстреле юго-запада Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.11.2023
При обстреле юго-запада Донецка пострадал мирный житель
Житель Донецка пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T19:15
2023-11-30T19:37
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Житель Донецка пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. "По состоянию на 19:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): на территории шахты имени Скочинского ранен мужчина 1964 года рождения", — говорится в публикации.Как сообщало представительство, украинские войска три раза обстреляли Кировский район Донецка, в том числе сбросив два боеприпаса с беспилотника. Кировский район находится в юго-западной части города.Ранее сегодня сообщалось, что при ракетном обстреле Калининского района Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина.В Буденновском районе повреждения получило административное здание.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
кировский район
донецк
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле юго-запада Донецка пострадал мирный житель

СЦКК ДНР: при обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Житель Донецка пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
"По состоянию на 19:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): на территории шахты имени Скочинского ранен мужчина 1964 года рождения", — говорится в публикации.
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Как сообщало представительство, украинские войска три раза обстреляли Кировский район Донецка, в том числе сбросив два боеприпаса с беспилотника.
Кировский район находится в юго-западной части города.
Ранее сегодня сообщалось, что при ракетном обстреле Калининского района Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина.
В Буденновском районе повреждения получило административное здание.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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