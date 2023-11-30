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При обстреле юго-запада Донецка пострадал мирный житель
При обстреле юго-запада Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.11.2023
При обстреле юго-запада Донецка пострадал мирный житель
Житель Донецка пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T19:15
2023-11-30T19:15
2023-11-30T19:37
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
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ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Житель Донецка пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. "По состоянию на 19:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): на территории шахты имени Скочинского ранен мужчина 1964 года рождения", — говорится в публикации.Как сообщало представительство, украинские войска три раза обстреляли Кировский район Донецка, в том числе сбросив два боеприпаса с беспилотника. Кировский район находится в юго-западной части города.Ранее сегодня сообщалось, что при ракетном обстреле Калининского района Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина.В Буденновском районе повреждения получило административное здание.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
кировский район
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле юго-запада Донецка пострадал мирный житель
СЦКК ДНР: при обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель