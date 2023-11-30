https://ria.ru/20231130/obstrel-1913004517.html

При обстреле юго-запада Донецка пострадал мирный житель

При обстреле юго-запада Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.11.2023

При обстреле юго-запада Донецка пострадал мирный житель

Житель Донецка пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T19:15

2023-11-30T19:15

2023-11-30T19:37

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Житель Донецка пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. "По состоянию на 19:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): на территории шахты имени Скочинского ранен мужчина 1964 года рождения", — говорится в публикации.Как сообщало представительство, украинские войска три раза обстреляли Кировский район Донецка, в том числе сбросив два боеприпаса с беспилотника. Кировский район находится в юго-западной части города.Ранее сегодня сообщалось, что при ракетном обстреле Калининского района Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина.В Буденновском районе повреждения получило административное здание.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк