https://ria.ru/20231130/obstrel-1912832642.html
ВСУ выпустили за сутки один снаряд по Белгородской области
ВСУ выпустили за сутки один снаряд по Белгородской области - РИА Новости, 30.11.2023
ВСУ выпустили за сутки один снаряд по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки нанесли один удар по территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:51
2023-11-30T10:51
2023-11-30T10:51
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки нанесли один удар по территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В четверг в своем Telegram-канале он опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону за 29 ноября. Один снаряд из артиллерии ВСУ выпустили по селу в Белгородском районе. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. При анализе статистических данных можно увидеть, что в конце ноября наблюдалась низкая интенсивность обстрелов - в среднем около 30 в день. Однако во вторник, 28 ноября, был зафиксирован самый сильный за последние две недели обстрел - количество снарядов превысило отметку в сотню. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231130/bespilotnik-1912797625.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ выпустили за сутки один снаряд по Белгородской области
Гладков: ВСУ выпустили за сутки один снаряд по территории Белгородской области