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ВСУ выпустили за сутки один снаряд по Белгородской области - РИА Новости, 30.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:51 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/obstrel-1912832642.html
ВСУ выпустили за сутки один снаряд по Белгородской области
ВСУ выпустили за сутки один снаряд по Белгородской области - РИА Новости, 30.11.2023
ВСУ выпустили за сутки один снаряд по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки нанесли один удар по территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:51
2023-11-30T10:51
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки нанесли один удар по территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В четверг в своем Telegram-канале он опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону за 29 ноября. Один снаряд из артиллерии ВСУ выпустили по селу в Белгородском районе. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. При анализе статистических данных можно увидеть, что в конце ноября наблюдалась низкая интенсивность обстрелов - в среднем около 30 в день. Однако во вторник, 28 ноября, был зафиксирован самый сильный за последние две недели обстрел - количество снарядов превысило отметку в сотню. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231130/bespilotnik-1912797625.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ выпустили за сутки один снаряд по Белгородской области

Гладков: ВСУ выпустили за сутки один снаряд по территории Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки нанесли один удар по территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В четверг в своем Telegram-канале он опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону за 29 ноября. Один снаряд из артиллерии ВСУ выпустили по селу в Белгородском районе.
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"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
При анализе статистических данных можно увидеть, что в конце ноября наблюдалась низкая интенсивность обстрелов - в среднем около 30 в день. Однако во вторник, 28 ноября, был зафиксирован самый сильный за последние две недели обстрел - количество снарядов превысило отметку в сотню.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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