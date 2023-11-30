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ВСУ выпустили за сутки более ста снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 30.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 30.11.2023 (обновлено: 10:01 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/obstrel-1912814291.html
ВСУ выпустили за сутки более ста снарядов по Херсонской области
ВСУ выпустили за сутки более ста снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 30.11.2023
ВСУ выпустили за сутки более ста снарядов по Херсонской области
В течение дня и ночи украинская армия нанесла по гражданской инфраструктуре Херсонской области почти 100 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:59
2023-11-30T10:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 30 ноя - РИА Новости. В течение дня и ночи украинская армия нанесла по гражданской инфраструктуре Херсонской области почти 100 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам осведомленный источник. "Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Новым Лагерям 8 снарядов, по Днепрянам 6 снарядов, по Крынкам 17 снарядов, по Алешкам 26 снарядов и по Саги 9 снарядов. В течение последовавшей ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру области, выпустив по ней в общей сложности еще 37 снарядов", - сообщил источник. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
https://ria.ru/20231129/obstrel-1912746029.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
ВСУ выпустили за сутки более ста снарядов по Херсонской области

ВСУ выпустили за сутки 103 снаряда по Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 30 ноя - РИА Новости. В течение дня и ночи украинская армия нанесла по гражданской инфраструктуре Херсонской области почти 100 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам осведомленный источник.
"Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Новым Лагерям 8 снарядов, по Днепрянам 6 снарядов, по Крынкам 17 снарядов, по Алешкам 26 снарядов и по Саги 9 снарядов. В течение последовавшей ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру области, выпустив по ней в общей сложности еще 37 снарядов", - сообщил источник.
Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествия
 
 
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