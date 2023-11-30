https://ria.ru/20231130/obstrel-1912814291.html

ВСУ выпустили за сутки более ста снарядов по Херсонской области

ВСУ выпустили за сутки более ста снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 30.11.2023

ВСУ выпустили за сутки более ста снарядов по Херсонской области

В течение дня и ночи украинская армия нанесла по гражданской инфраструктуре Херсонской области почти 100 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T09:59

2023-11-30T09:59

2023-11-30T10:01

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 30 ноя - РИА Новости. В течение дня и ночи украинская армия нанесла по гражданской инфраструктуре Херсонской области почти 100 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам осведомленный источник. "Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Новым Лагерям 8 снарядов, по Днепрянам 6 снарядов, по Крынкам 17 снарядов, по Алешкам 26 снарядов и по Саги 9 снарядов. В течение последовавшей ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру области, выпустив по ней в общей сложности еще 37 снарядов", - сообщил источник. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.

https://ria.ru/20231129/obstrel-1912746029.html

херсонская область

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2023

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херсонская область , происшествия