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ВСУ выпустили за сутки более ста снарядов по Херсонской области
ВСУ выпустили за сутки более ста снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 30.11.2023
ВСУ выпустили за сутки более ста снарядов по Херсонской области
В течение дня и ночи украинская армия нанесла по гражданской инфраструктуре Херсонской области почти 100 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:59
2023-11-30T09:59
2023-11-30T10:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 30 ноя - РИА Новости. В течение дня и ночи украинская армия нанесла по гражданской инфраструктуре Херсонской области почти 100 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам осведомленный источник. "Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Новым Лагерям 8 снарядов, по Днепрянам 6 снарядов, по Крынкам 17 снарядов, по Алешкам 26 снарядов и по Саги 9 снарядов. В течение последовавшей ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру области, выпустив по ней в общей сложности еще 37 снарядов", - сообщил источник. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
ВСУ выпустили за сутки более ста снарядов по Херсонской области
ВСУ выпустили за сутки 103 снаряда по Херсонской области