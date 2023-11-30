https://ria.ru/20231130/obse-1912934912.html

В ЕК не стали комментировать инцидент с самолетом делегации России на ОБСЕ

В ЕК не стали комментировать инцидент с самолетом делегации России на ОБСЕ - РИА Новости, 30.11.2023

В ЕК не стали комментировать инцидент с самолетом делегации России на ОБСЕ

Представитель Еврокомиссии не стал комментировать РИА Новости инцидент с самолетом российской делегации для участия в министерской встрече ОБСЕ в Северной... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:34

2023-11-30T15:34

2023-11-30T15:34

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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Представитель Еврокомиссии не стал комментировать РИА Новости инцидент с самолетом российской делегации для участия в министерской встрече ОБСЕ в Северной Македонии, который был вынужден лететь в Скопье через Грецию из-за отказа властей Болгарии разрешить пролет официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой. В Еврокомиссии на просьбу РИА Новости пояснить применение соответствующих санкций ЕС в отношении беспосадочного пролета фигурантов санкционных списков над территорией государств-членов ЕС напомнили об озвученной в начале недели официальным представителем внешнеполитической службы Евросоюза Петером Стано позиции ЕС о том, что участие фигурантов санкций в многонациональных мероприятиях на территории стран-членов ЕС вполне допустимо и не является нарушением ограничений. "Мы считаем ОБСЕ очень важно организацией и платформой по вопросам безопасности… Что касается (главы МИД РФ Сергея - ред.) Лаврова, то он находится под санкциями ЕС, но санкции всегда имеют возможности исключений, и это как раз касается участия в многонациональных мероприятиях, каковым является министерская встреча в Скопье. Те, кто находится под санкциями, также могут приехать в ЕС или в страны, которые присоединяются к санкциям, если цель такой поездки каким-либо образом связана с причиной их включения в список – а по логике, встреча ОБСЕ тесно связана с агрессией России против Украины, поэтому совершенно нормально, если страна позволяет самолету пролетать над своей территорией или приземляться на своей территории для участия Лаврова персонально в такой встрече. Это не было бы нарушением санкций. И потом важно иметь возможность встретиться лицом к лицу, чтобы выразить нашу позицию", - заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе Стано. Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ, в которую входят 57 стран, проходит 30 ноября - 1 декабря. Участники обсуждают проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации. Изначально ожидалось, что самолет с российской делегацией на заседание глав МИД ОБСЕ полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского самолета, но борт министра прибыл в Северную Македонию через Грецию. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, такое решение связано с тем, что болгарская сторона дала разрешение на пролет российского самолета, которое не распространяется на Захарову. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "абсурдной и глупой" позицию Болгарии, запретившей пролет правительственного борта с официальным представителем МИД России Захаровой в Северную Македонию.

https://ria.ru/20231130/obse-1912922761.html

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в мире, россия, северная македония, болгария, мария захарова, дмитрий песков, евросоюз, обсе, еврокомиссия